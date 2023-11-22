"Прорыв ВСУ сейчас невозможен": Гайдай призвал готовиться к очень тяжелому 2024 году

россиянам необходимо, чтобы социальный взрыв был и внутри страны

Грядущий 2024 год будет очень тяжелым, как на фронте, так и внутри страны. На это есть несколько причин.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, украинцам нужно готовиться и к тому, что россия будет пытаться контратаковать на некоторых направлениях и не забывать, что задача путина – до 31 декабря выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Это невозможно сделать, но задача стоит и они давят постоянно.

"Через неделю-две начнутся морозы и я уверен, что будут массированные обстрелы территории Украины, ведь россиянам необходимо, чтобы социальный взрыв был и внутри страны. Поэтому будет очень тяжело. Но наши военные героически делают свое дело и наша задача им просто помогать", — говорит он.

При этом, отмечает Гайдай, в стране сейчас "проходят процессы, которые ему очень не очень нравятся". В частности, очень немало он слышит жалоб от бизнеса, что налоговая ставит его в рискованное положение, "а потом намекают: езжайте в Киев к руководству налоговой и решайте".

"У меня есть примеры, когда ребята воюют, а им звонят по телефону из прокуратуры и говорят: вы 5% на нас перепишите, или мы ваш бизнес разорвем на куски", — заявляет Гайдай.

На фронте, судя по словам Гайдая, ситуация также далека от идеальной. Он утверждает, что прорыва сейчас ждать от нас невозможно. Для того чтобы совершить прорыв, нам нужно больше ракет, авиации, снарядов для артиллерии.

При этом даже наличие F-16, которые Украина получит в следующем году, считает Гайдай, не сильно изменит именно эту ситуацию.

"Что нам дадут самолеты? Мы сможем закрыть небо, потому что ракеты воздух-воздух прекрасно сбивают ракеты, которые запускают россияне. Во-вторых, мы сможем выбить российскую авиацию с линии фронта. Да, российские самолеты не долетают до линии фронта, но они сбрасывают ФАБы и КАБы в 5-6 километрах. Как только у нас появляется западная авиация, то мы сможем так же с нашего тыла сбивать все те вертолеты и российские Су. Это нам очень поможет.

Но без того чтобы у нас было неограниченное количество снарядов, мы не сможем продвигаться вперед. Как только россияне заходят в какую-то лесополосу, они сразу зарываются там как кроты: в норах, в туннелях. Пройти эту лесополосу очень сложно, ее просто нужно перемалывать артой, а затем заходить дальше. А если западная помощь остановится, мы действительно будем стоять в окопах на одном месте и арта просто будет понемногу выбивать солдат, но не будем забывать о количестве солдат у нас и в россии", — рассказал бывший глава Луганской ОВА.

Больше о том, насколько уязвима Украина на фоне публичных споров между Офисом президента и Главнокомандующим ВСУ, действительно ли война с рф зашла в тупик, вы можете прочитать в полной версии интервью Сергея Гайдая "Телеграфу" под названием "Закончит ли войну смерть путина? Сергей Гайдай о подготовке к вторжению, споре Залужного и Зеленского и тупике на фронте".

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал четыре направления на фронте, на которых сейчас сложная ситуация.