россия понимает лишь язык силы: Умеров рассказал о потерях оккупантов за последние полтора месяца

Россияне теряют людей, но останавливаться не собираются

В последнее время россияне потеряли в Украине около 36 тысяч человек, но не намерены останавливать свои попытки наступать.

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в своей вступительной речи на открытии нового заседания контактной группы в формате Рамштайн, такие потери российские оккупанты понесли за последние шесть недель.

"россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять москва, — это сила. И мы хорошо выучили этот язык", — сказал он.

По его словам, Украина не имея своего сильного флота смогла вытеснить российские корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу судоходства.

Кроме того, он отметил, что благодаря западной поддержке и оружию вроде систем HIMARS, ракет Stormshadow, SCALP, ATACMS, танков Abrams, Challenger, Leopard Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а дальнейшее развитие возможностей ВСУ позволит защитить миллионы жизней и освободить те населенные пункты, которые все еще находятся в оккупации.

"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями", — добавил он.

Как сообщалось ранее, украинские военные достигли немалых успехов на левом берегу Херсонщины. Но перспективы дальнейшего развития ситуации эксперты пока оценивают сдержанно.