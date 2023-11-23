Оккупанты больше всего атакуют на трех направлениях: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

ВСУ дают врагу отпор по всему фронту

За прошедшие сутки, 22 ноября, наибольшую активность враг проявил на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за сутки произошло 74 боевых столкновений.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 23 ноября. Отмечается, что всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, а также совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Здесь Силами обороны отражено 12 атак.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

Также сообщается, что на Марьинском направлении наши защитники отразили 18 атак врага. Оккупанты пытались наступать в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины продолжают успешные действия на Херсонском направлении, в районе плацдарма на левом берегу Днепра, а также в районе Бахмута. В то же время российские террористы пытаются вернуть позиции возле Бахмута, на Запорожском направлении, а также атакуют в районе Авдеевки.