Не только на поле боя: экс-министр рассказал, как можно остановить путина и его кровавую войну

У российского народа вряд ли получится изменить ситуацию

Российский диктатор владимир путин никогда не согласится на то, чтобы война в Украине закончилась не на его условиях. В интересах президента рф — оккупация украинской земли и он не отступит от своих планов.

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" выразил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он подчеркнул, что желания путина ни в коем случае не пересекаются с планами Украины, которая хочет выбить оккупантов со своей земли.

"В нынешней ситуации путин просто обречен продолжать войну против Украины, да просто отказаться от агрессии он уже не может. Да и чего останавливаться, ведь человеческий ресурс, к тому же молча идет не смерть, велик. Запад и Восток все еще покупают энергоресурсы, фактически давая средства для продолжения агрессии. Поэтому в его голове война – легитимный способ проведения своей политики, и он не свернет. Его можно только заставить остановиться, а это уже означает, что Украине нужно вооружение, которое позволит это сделать на фронте", — сказал дипломат.

При этом Огрызко также выразил сомнение в том, что внутренние проблемы в россии как-то способны повлиять на позицию путина по войне. Он обратил внимание на то, что кремль давно не зависит от ситуации внутри страны.

"Например, большое количество россиян гибнут на фронте, а мобилизация продолжается. Каждый месяц набирают по 20-30 тысяч. Несколько женщин так называемых мобиков вышли на митинг в москве, так их сейчас же разогнали", — добавил он.

Бывший министр считает, что россияне не способны к трезвому осмыслению происходящего вокруг, а значит путину бояться нечего.

"Единственное, что может изменить ситуацию – когда так называемые элиты вокруг путина наконец-то осознают тот факт, что нынешняя политика их правителя приведет их же страну к неотвратимому краху… Но если путин будет и дальше продолжать эту войну, которая затянется на несколько лет, это однозначно приведет рф к экономическому краху, а значит и к сокрушительному поражению. Запаса прочности у москвы осталось не так уж много и это даже при условии существующих "дырявых" санкций, которые присутствуют сегодня. Если же увеличить давление, то упадок россии ускорится. При таком развитии событий российская элита теряет все, а ситуация внутри выйдет из-под контроля, чего они, конечно, не хотят, поэтому вопрос остается открытым", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Чехии Петр Павел не верит в успехи россии. По его словам, страна-агрессор не сможет в ближайшие годы восстановить свой военный потенциал.