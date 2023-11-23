Атака на черноморский флот рф в Крыму: убит командир одного из катеров

На атакованных судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82

В результате атаки украинских морских дронов во временно оккупированном Крыму погиб командир катера Черноморского флота Денис Никитин.

Он командовал десантным катером проекта 11770 "Серена". Об этом сообщает "Черноморский казачий округ".

"Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", — говорится в сообщении.

Согласно данным росСМИ, мичман Никитин родился 18 февраля 1981 года в городе Ужуре Красноярского края рф. Откуда был призван на срочную службу в черноморский флот рф. После окончания в 2001 году школы мичманов служил на разных должностях Новороссийской военно-морской базы.

О похоронах моряка, которые состоялись 20 ноября в Новороссийске, сообщили в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 10 ноября во время операции Сил обороны Украины уничтожены два российских десантных катера "Серна" (проект 11770) и "Акула" (проект 1176). На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82.

По информации СМИ, операцию проводили в поселке Черноморское, что на западном берегу полуострова. Атака сопровождалась ракетным ударом по казармам оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман назвал условия успешной наземной операции в Крыму. Он оценил, возможна ли она до конца 2023 года.