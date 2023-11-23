Путинский топ-депутат похитил и удочерил ребенка из Херсона, изменив ее имя: что известно

Девочке было меньше года

Россияне продолжают незаконную депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий, нарушая международное право. В частности, журналисты узнали, что российский топ-депутат, председатель партии "Справедливая россия", Сергей Миронов со своей женой Инной Варламовой в августе 2022 года похитили из Херсона ребенка и удочерили, изменив ее личные данные.

Международный уголовный суд имеет основания трактовать это военное преступление как геноцид. Об этом сообщают "Важные истории", которые располагают документами, подтверждающими состав правонарушения.

Отмечается, что девочку, которую похитили из Херсона за два месяца до деоккупации, звали Маргарита, но после усыновления ее имя сменили на Марину Сергеевну Миронову, сменив место рождения — вместо Херсона написали подмосковный Подольск.

"Это первый документально доказанный случай усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга. По словам опрошенных нами юристов, с точки зрения международного права это может квалифицироваться как военное преступление и считается геноцидом", — говорится в сообщении "Важных историй".

История похищения и усыновления

В конце августа 2022 года Инна Варламова приехала в Херсонскую область вместе с первой заместительницей Миронова в Госдуме Яной Лантратовой. Но вернулись в россию они уже с двумя детьми, ведь местные оккупационные власти выдали им поручение на вывоз 10-месячной Маргариты Прокопенко и двухлетнего Ильи Ващенко, рассказывало издание Hromadske. До начала полномасштабной войны эти дети жили в Херсонском доме ребенка.

Девочка, на момент приезда россиянок, лечилась от бронхита в Херсонской областной детской больнице, рассказала заведующая педиатрическим отделением больницы Наталья Лютикова журналистам из студии документальных фильмов Top Hat/Hayloft Productions. Она отметила, что жена Миронова приехала в больницу не сама, а с Татьяной Завальской, которую после оккупации Херсона назначили главой местного дома ребенка. Варламову врачи представили как "начальницу по делам детей из Москвы". Женщины осмотрели детей и были удовлетворены их состоянием и условиями. После этого Завальская стала каждый день звонить и потребовать выписать детей, говорит Лютикова.

"Когда я спросила, почему я должен выписывать больных детей, Завальская сказала, что та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты", — рассказала сотрудница больницы. Врачам удалось отложить депортацию всего на неделю.

На следующий день после выписки Маргариту и Илью забрали. Официально детей вывезли в Москву для обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации. Между тем, до освобождения города украинской армией оставалось чуть более двух месяцев.

Маргарита и Илья через неделю после вывоза из Украины оказались в Подмосковье. Об этом свидетельствует запрос, который управление №16 Минсоцразвития Московской области направило в Херсонский дом ребенка в начале сентября 2022 года. Ведомство запросило документы, подтверждающие, что Маргарита и Илья остались без попечения родителей.

Известно, что для усыновления ребенка в россии необходимо обратиться с заявлением в суд. В ноябре 2022 года дело ребенка из Украины было рассмотрено в Подольском городском суде Московской области. Заинтересованным лицом по нему проходила Инна Варламова, а заявителем было управление подмосковного Минсоцразвития №16 — то же самое, что посылало их на информацию о Маргарите и Илье из Херсонского дома ребенка.

Запрос из подмосковного Минсоцразвития в Херсонский дом ребенка

Отмечается, что в распоряжении "Важных историй" есть документы, подтверждающие: через месяц после решения суда в декабре 2022 года Сергей Миронов и Инна Варламова удочерили вывезенную из Херсона Маргариту Прокопенко, ребенку было чуть больше года. По просьбе усыновителей личные данные девочки изменили, и она стала Мариной Сергеевной Мироновой. Известно, что ей поменяли место рождения: вместо украинского Херсона – подмосковный Подольск.

Источник, знакомый с историей детей, сообщил "Важным историям", что биологическая мать Маргариты лишена родительских прав, а отец умер, однако у ребенка есть другие родственники. Судьба Ильи до конца неизвестна, ведь "Важные истории" установили, что спустя год после депортации в сентябре 2023 года он получил новое свидетельство о рождении. Из него следует, что Илья находится в Московской области.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам бывшего премьер-министра Украины, экс-главы МИД Арсения Яценюка, Международный уголовный суд должен не просто выдавать ордера на арест путина, МКС должен арестовывать путина и его окружение. Мировая правовая система должна всех преступников привлекать к ответственности.