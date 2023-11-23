Зеленский рассказал, годом какой победы должен стать 2024-й

Без поддержки партнеров не обойдется

Украина, борясь против российского полномасштабного наступления, приближает свою победу, но нуждается в системах противовоздушной обороны. Более того, следующий 2024 год может стать годом, когда Украина освободит свое небо от угрозы со стороны оккупантов полностью.

Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении в Х/Twitter. Он также перечислил причины, по которым усиление ПВО является стратегически важной инвестицией.

"С 2022 года Украина уволила более половины оккупированной россией земли. В 2023 году Украина выгнала российский флот из большей части Черного моря. 2024 год должен стать годом, когда Украина сбросит россию со своего неба ", — говорится в сообщении главы государства.

Он отметил, что усиление противовоздушной обороны Украины является лучшей стратегической инвестицией в безопасность, по меньшей мере, по пяти причинам.

Прежде всего, следует понимать, что каждая система ПВО и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь.

Во-вторых, как отметил Зеленский, в каждый большой город и регион, которые будут полностью закрыты надежным воздушным щитом, сможет вернуться из-за границы больше людей: потенциально – миллионы. Это может дать значительный толчок экономике Украины, поможет уменьшить бюджетный дефицит и, как следствие, потребность в международной финансовой помощи.

Третьей причиной по словам президента является то, что, чем сильнее наша противовоздушная оборона, тем больше будет успех Украины в Черном море. А это увеличит морской экспорт, улучшив защиту свободы судоходства и увеличив стабильность.

"Это позволит нам доставлять сотни тысяч дополнительных тонн продовольствия через более безопасный морской экспортный коридор и противодействовать глобальному продовольственному кризису", — добавил президент.

В-четвертых, написал глава государства, каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и т.д.

И пятая причина, по мнению Зеленского, является то, что лишение россии возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что в целом будет способствовать приближению победы.

В заключение гарант Конституции отметил, что Украина чрезвычайно благодарна всем партнерам, которые уже приняли важные решения по укреплению противовоздушной обороны.

"Поскольку Украина – большая страна, наша потребность в системах ПВО значительна. Однако мы уверены, что усиление наших способностей ПВО является лучшей стратегической инвестицией в безопасность, благодаря которой наши партнеры также сэкономят значительное количество ресурсов в долгосрочной перспективе", — добавил Зеленский.

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