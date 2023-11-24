Прикрываются от дронов? Что россияне делают с собственной уничтоженной техникой (фото)

Россияне считают, что украинцы не будут тратить снаряды на "добивание" поврежденной или уничтоженной техники

Российские оккупанты придумали новый способ защищать свои штурмовые пехотные группы от ударов украинских дронов. Теперь они устанавливают портативные комплексы радиоэлектронной борьбы на собственную уничтоженную, заброшенную или подбитую технику, стоящую на полях.

Об этом сообщил эстонский блоггер Dmitri в своем X (Twitter). Он опубликовал несколько фотографий, на которых изображена уничтоженная российская техника и сам комплекс.

"Все больше и больше россиян используют переносные РЭБ. Они устанавливают их на собственную уничтоженную технику. На МТ-ЛБ установили во время штурма", – говорится в сообщении.

На фото блоггер показал российский самодельный бронетранспортер на базе универсального гусеничного тягача МТ-ЛБ, который россияне используют из-за нехватки в войсках нормальных боевых бронированных машин. Этот БТР был поврежден украинскими военными и брошен.

Именно на корпусе брошенного бронетранспортера установили портативную станцию РЭБ. Издание "Милитарный" предполагает, что таким образом россияне создают временные "купола", которые должны защищать пехотные группы от атак украинских БПЛА.

По мнению журналистов, это выглядит вполне логично. Вероятно, россияне считают, что украинцы не будут тратить снаряды на "добивание" брошенной техники, а добить ее дроном при установленной станции не получится. В то же время, такой "купол" сможет защитить ударную штурмовую пехотную группу от атаки FPV-дрона.

Социальные сети

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании украинского комплекса радиоэлектронной борьбы "Пиранья". Он создает над бронетехникой своего рода защитный купол и успешно прошел полевые испытания.