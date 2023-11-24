Укр

Планировали "Грозу-2": стало известно, почему россияне так мощно обстреляли Чернобаевку

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Террористы ждали, пока соберется как можно больше людей Новость обновлена 24 ноября 2023, 01:20
Террористы ждали, пока соберется как можно больше людей. Фото telegram.org

Трагедии на этот раз удалось избежать – погибших могло быть гораздо больше

Российский обстрел Чернобаевки в Херсонской области 23 ноября мог стать не менее кровавым терактом, чем удар по поселку Гроза Харьковской области. В тот день в Чернобаевке должны были хоронить военного, а информация о похоронах была размещена публично.

Об этом пишет местный канал в Telegram. Отмечается, что сельский совет Чернобаевки 22 ноября публично анонсировал прощание с погибшим на фронте сельчанином Артемом Базановым, которое было назначено на 12:00 по Киеву.

Но после критики публикация исчезла, а похороны решили провести на полтора часа раньше. Это и спасло большое количество жизней – поскольку ровно в 12:15 террористы совершили мощный обстрел села кассетными снарядами.

Вероятно, что россияне специально ждали 15 минут, чтобы собралось как можно больше людей, поэтому если бы похороны проходили в указанное время – жертв было бы не меньше, чем в селе Гроза. Но почтить память воина и похоронить его успели еще до атаки террористов.

Как сообщал "Телеграф", 6 октября россияне ударили по селе Гроза в Харьковской области. Удар пришелся по кафе, где местные жители поминали погибшего односельчанина, который отдал жизнь, защищая Украину. Погибли 52 человека, среди которых 6-летний ребенок.

Российские террористы сразу начали заявлять, что били якобы по скоплению военных на похоронах. Но позже оказалось, что военный там был только один – сын покойного, который тоже погиб вместе со всей семьей. А расследование ООН установило, что именно россияне атаковали поселок ракетой "Искандер".

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#Херсонская область #Обстрел #Чернобаевка