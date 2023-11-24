"Попробуют разобрать?": в сети смеются над россиянами, которые не узнали свою же ракету (видео)

Ракета — 2023 года выпуска

Россияне опубликовали видео, как двое оккупантов в районе Авдеевки нашли в поле некую неразорвавшуюся ракету и "авторитетно" заявили, что это что-то "западное". При этом их не смутили русские буквы на корпусе ракеты, российские вояки почему-то решили, что они английские — в сети потешаются.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он указал на ряд важных моментов.

"Не знаю где эти "знатоки" увидели на корпусе английские буквы, при этом не увидев маркировку кириллицей "КБ" и "3Д" (видимо они русского алфавита даже не знают, не говоря уже о латинице) но их вундер-ракетой оказался реактивный снаряд МО.1.01.04М для ТОС-1А "Солнцепёк", — пишет он.

По словам Коваленко, видео интересно тем, что это первый запечатлённый несработавший МО.1.01.04М на его памяти. Важно и то, что снаряд 2023 года выпуска, то есть для "Солнцепёков" гонят снаряды буквально с конвейера. Третий момент, который отметил обозреватель, это падение снаряда фактически на головы самих же оккупантов. Это обусловлено крайне ограниченной дальностью полёта МО.1.01.04М и предельной близостью позиций сторон.

В сети смеются над россиянами, которые не узнали собственную ракету и разглядели на ней английские буквы. При этом один из них назвал английский "языком рабов", что обретает интересный смысл в свете того, что буквы на снаряде русские.

"Жаль она не сработала когда мартышки подошли к ней", "Надо было попытаться им распилить эту х*еновину и в костер кинуть. Посмотреть будет ли что-то", "Язык рабов", а буквы то и правда кириличные", "Может попробуют разобрать?", "Так, а раз он лежит по траектории полёта, и не может лежать носом к месту запуска, то они ещё не знают части света и не вдупляют, где находятся свои же позиции", — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что российская пропаганда с особой "нежностью" относится к тяжелой огнеметной системе (ТОС) "Солнцепек", которая стоит около 15 млн долларов, из-за мощности и эффектных взрывов их термобарических ракет. Ее технические характеристики и правда впечатляют, но на деле тяжелые огнеметы рф имеют одну серьезнейшую слабость – малую дальность стрельбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 31 октября ВСУ установили рекорд, за день уничтожив сразу две ТОС "Солнцепек". Всего же по состоянию на начало ноября было официально известно о 16 единицах данной техники (неофициально более 20) которые были сожжены, начиная с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.