Пуля попала в грудь, но спас бронежилет: драматическое видео штурма под Бахмутом

Украинские военные вели ожесточенный бой с оккупантами

Украинские войска продолжают героически защищать нашу страну от российских оккупантов. Но, к сожалению, наши воины в ходе боев погибают и получают ранения.

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео, где можно увидеть, какую тяжелую работу выполняют украинские бойцы. Кадры были сняты пулеметчиком подразделения на камеру GoPro во время штурма в одной из лесополос на Бахмуте.

На нем можно увидеть, как бойцы бригады под вражеским обстрелом не прекращали накрывать оккупантов пулеметными очередями. В свою очередь противник тоже вел ответный огонь.

На видео видно, как в какой-то момент возле пулеметчика раздается взрыв. После этого боец прячется в окопе, однако уже через несколько секунд снова продолжает вести огонь по оккупантам.

Через некоторое время военный получает ранение. Этот момент тоже запечатлен на видео. Как выяснилось позже, одна из пуль попала ему прямо в грудь. К счастью, она застряла в бронежилете.

Видео было снято на камеру бойца 3-й роты 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным Варяг. Другие подробности этого случая в подразделении не сообщили.

Следует отметить, что данное видео снято еще летом или осенью, потому что на деревьях можно заметить зеленые листья. Однако в 3-й ОШБ не сообщили, когда именно происходили эти события.

Напомним, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что в 3-й ОШБ, бригаде "Азов" и спецподразделении Главного управления разведки Минобороны "Кракен" есть люди, пытающиеся собирать и сливать информацию. По его словам, такие люди могут работать как на российские, так и украинские спецслужбы.