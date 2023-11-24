Проблема хуже, чем со снарядами: в Раде рассказали, к чему привело увольнение всех военкомов

Власти должны принимать непопулярные решения

В Украине после смены руководителей всех Территориальных центров комплектования произошел провал мобилизации. Проблема с набором в ряды Вооруженных сил стала больше проблемы наличия снарядов.

Об этом в интервью Radio NV заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. По его словам, сейчас власти работают над комплексным решением этой проблемы.

"Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации . После того, как были заменены военкомы, у нас последовал провал мобилизации. Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Потому что если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы", – заявил народный депутат.

Костенко отметил, что сейчас этот вопрос нужно решать. В то же время он подчеркнул, что в этом случае нужно именно решение политического руководства.

"Это не вопрос, который должен решать главком. Это вопрос именно политического руководства — принятие законов, которые уже давно лежат неподписанные, подписать их — об уменьшении возраста мобилизации или иного", – заявил он.

Нардеп подчеркнул, что это непопулярное решение, но страна находится в состоянии войны. По его мнению, сейчас нужно понять, что Украина победит только, если будут приниматься такие непопулярные решения.

"Только популярными решениями войны не выигрываются, это факт. И если кого-то имеет власть, должен эти решения принять сейчас, потому что завтра может быть поздно", — подытожил он.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде планируют навести порядок в законодательстве по мобилизации и собрать все законопроекты в один документ. Он будет касаться не только мобилизации, но и демобилизации военнослужащих.