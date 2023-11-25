Как преимущество россиян в РЭБ влияет на поле боя в Украине? В СМИ дали неутешительный ответ

Из-за российских систем РЭБ потери ВСУ в беспилотниках иногда исчисляются тысячами

Российские войска имеют преимущество в радиоэлектронной борьбе на поле боя. Поскольку российская армия много лет уделяла пристальное внимание разработке большого количества средств РЭБ как ответу на высокоточное оружие НАТО, Украине с ее преимущественно старыми советскими системами почти нечего противопоставить россиянам.

Об этом пишет издание The Economist. По данным журналистов, большое количество российских систем РЭС позволяет россиянам получать некоторое преимущество на поле боя.

К примеру, ВСУ столкнулись с тем, что высокоточные западные 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением потеряли свою точность из-за работы российского РЭБ. Далее от цели начали отклоняться управляемые бомбы JDAM-ER и ракеты GMLRS для РСЗО M142 HIMARS.

Кроме высокоточного оружия, Россия способна эффективно противостоять украинским беспилотникам, которые используются на фронте. Украинская армия имеет целый корпус из более 10 тысяч квалифицированных пилотов БПЛА, противостоящих российским системам, а украинский военно-промышленный комплекс в огромных количествах производит дешевые беспилотники по цене около 1000 долларов США за единицу.

Но проблема в том, что из-за российских систем РЭБ Украина несет огромные потери в таких беспилотниках – российские террористы активно противодействуют дронам, блокируя связь радиоуправления с операторами, или выводя из строя системы наведения. Иногда потери ВСУ составляют более 2000 единиц БПЛА в неделю.

Впрочем, Украина сейчас активно разрабатывает собственную систему РЭБ под названием "Покрова", пишет издание. Задача "Покровы" – подавлять российскую систему ГЛОНАСС и противостоять БПЛА Shahed-136. Как отмечает издание, в плане систем РЭБ Украина может рассчитывать только на себя – США не передадут ВСУ собственные системы, поскольку они занесены в список "чувствительных технологий", передача которых очень ограничена даже для ближайших союзников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании украинского комплекса радиоэлектронной борьбы "Пиранья". Он создает над бронетехникой своего рода защитный купол и успешно прошел полевые испытания.

Впрочем, Украина – имея в виду, что украинские войска пока отстают в системах РЭБ от россии – уже имеет ряд средств противодействия БПЛА, преимущественно западного производства.