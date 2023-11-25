"Зима будет тяжелая": известный волонтер рассказал, сколько "шахедов" и ракет есть у рф

Из 75 дронов, которые запустила по Украине россия 25 ноября, силы ПВО сбили 71

Ночью и утром субботы, 25 ноября, россияне осуществили самую масштабную с начала полномасштабной войны атаку "шахедами" на Украину, большинство из которых враг направил на Киев. Оккупанты использовали для удара 75 беспилотников, а в месяц рф может производить/получать 700-1000 "шахедов".

Об этом написал ветеран АТО, волонтер, основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в соцсети Х (ранее twitter). Кроме этого, за последние полгода враг накопил еще около двух тысяч ударных беспилотников.

Также у россиян есть еще крылатые ракеты. Их количество исчисляется тысячами, то как новые ракеты, которые россия выпускает десятками в месяц, так и старые запасы.

"Зима будет тяжелая. Должны не быть в иллюзиях. Но мы уже это проходили – выстояли и выстоим", — резюмировал Чмут.

Напомним, из 75 "шахедов", которые запустила по Украине россия 25 ноября, силы ПВО сбили 71. Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл. К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал эксклюзивные кадры пострадавшего от российской атаки Киева. В домах выбило окна, а в некоторых разрушены верхние этажи. Несколько человек пострадали, среди них ребенок. Без света остались 77 жилых дома и 120 учреждений.