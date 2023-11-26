Взрывы раздаются на окраинах Киева: подробности очередной атаки "шахедами"

Россияне вновь атакуют Украину беспилотниками

В ночь на воскресенье, 26 ноября, россияне вновь атаковали Украину группами БпЛА. Оккупанты выпустили несколько групп беспилотников, одна из которых добралась до пригородов Киева.

Так, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, по состоянию на полночь в небе Украины курсирует несколько формирований вражеских дронов, которые условно можно объединить в три группы:

Одна со стороны Черкасской области следует в направлении Киевской области и столицы. Одна следует в направлении Харьковской области. Еще несколько групп дронов — в направлении Днепрепетровщины.

Карта тревог на 00:30

При этом мониторинговые группы уточняют, что по состоянию на 00:15 фиксируется следующее перемещение дронов:

Граница Днепропетровщины/Харьковщины, курс на Полтавщину.

Полтавщина, курс на Черкасскую область.

Киевщина, движения в пригороде Киева.

В указанных регионах, а также в Киеве, объявлена воздушная тревога.

По разным данным, идет активная работа ПВО, поэтому в столице и регионах слышны звуки взрывов.

Как сообщалось, ночью и ранним утром 25 ноября Киев подвергся массовой атаке вражеских БпЛА: враг выпустил на столицу Украины более 70 дронов, подавляющее большинство из которых были сбиты силами ПВО, однако не обошлось без повреждений и пострадавших.