ВСУ продвигаются на одном из направлений: в ISW сообщили детали (карта)

Войска россии также продолжают наступательные операции

Вооруженные силы Украины ведут наступление на Купянском направлении. Также украинские войска отбивают атаки оккупантов по всей линии фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что в субботу, 25 ноября, российские источники утверждали, что украинские войска продвинулись юго-восточнее Купянска и атаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска освободили ранее утраченные позиции вблизи Ягодного. Министерство обороны рф утверждало, что русские войска отразили украинские штурмы возле Загорюковки, Первомайского и Ивановки на Купянском направлении и вблизи Григоровки.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Синьковки. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Синковки, Петропавловки и Ивановки, возле Стельмаховки.

Также сообщается, что 25 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 24 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки). Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в промышленной зоне и у железнодорожной станции Ясиноватая-2, от Каменки и вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки к востоку и югу от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского. Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска снизили интенсивность авиаударов и уменьшили количество действующей на авдеевском направлении бронетехники, но российские войска все еще ведут пехотные атаки.

Также отмечается, что российские силы продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка и, как сообщается, незначительно продвинулись 25 ноября. Российский милблогер утверждал, что российские силы добились неопределенного тактического успеха вблизи Новомихайловки. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачный наземный штурм вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Кроме того, 25 ноября украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не совершали ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении.

25 ноября российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Роботиного и Новопокровки.

25 ноября Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские источники заявили, что российские войска обстреляли и атаковали украинские позиции в левобережной Херсонской области. Российские милблогеры признали, что украинские силы удерживают позиции в Крынках, но утверждали, что российские силы обстреливали и атаковали украинские позиции поблизости и в населенном пункте.

Напомним, украинский военный и публицист Евгений Дикий рассказал, как снег и похолодание влияют на ход войны. По его словам, наши военные с наступлением морозов нуждаются в дополнительной поддержке.