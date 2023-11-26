Западные СМИ "засветили" работу ПВО над Киевом: в Воздушных Силах недвусмысленно прокомментировали видео

В "шахедную" ночь было сбито 74 из 75 беспилотников

Западные издания, в частности Reuters и The Sun, начали распространять в сети видео работы противовоздушной обороны над Киевом 25 ноября. Это была ночь массовой атаки российских БПЛА на столицу, в которую противник выпустил 75 дронов, 74 из которых были ликвидированы.

Украинцев возмутили эти публикации, потому что распространение кадров работы ПВО считается запрещенным. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на эту ситуацию в эфире телемарафона, объяснив, что именно показывать нельзя.

Он отметил, что не считает эти кадры такими, которые могут вызвать беспокойство, ведь многое остается за кадром.

"Я видел видео, там нет ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. Работа ПВО показывается, и командующий Воздушными силами у себя в Telegram-канале иногда благодарит наших защитников и показывает видео… Поэтому претензий нет", — сказал Игнат.

По словам спикера, в сети запрещено публиковали фото и видео, где видна локация размещения систем противовоздушной обороны.

"Чувствительная информация — это когда видно место пуска зенитной ракеты. Противник может это же видео иметь с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно производился пуск", — резюмировал Игнат.

Пользователи сети отреагировали на такое заявление полярно, ведь некоторые согласны со спикером, а некоторые не понимают, почему за подобные кадры украинцев привлекают к ответственности.

Напомним, как писал "Телеграф", в ночь на воскресенье, 26 ноября, россияне также атаковали Киев беспилотниками. Несколько групп БПЛА было выпущено по всей Украине.