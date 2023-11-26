НАТО не так страшно, как Украина? Россияне из-за потерь ПВО "оголяют" важный пограничный регион

У рф большие трудности с ПВО

После чреды потерь своих комплексов ПВО С-400, например в Крыму, рф была вынуждена перебазировать поближе к Украине свои системы аж из Калининградской области. А этот регион, к слову, москва считает одним из самых важный со стратегической точки зрения.

Об этом сообщает разведка Великобритании. Её специалисты объяснили, что к такому выводу они пришли, опираясь на "исключительные передвижения российской транспортной авиации в течение ноября".

В ведомстве пояснили, что соответствующие перемещения были замечены после роста потерь российских систем ПВО С-400 (SA-21 по кодификации НАТО) на оккупированных территориях Украины в конце октября.

"Поскольку Калининградская область является наиболее западным форпостом россии и с трех сторон граничит с НАТО, москва рассматривает ее как один из наиболее стратегически уязвимых регионов. Тот факт, что МО рф, похоже, готово идти там на дополнительные риски, подчеркивает трудности, которые создала война для некоторых самых современных возможностей россии", — добавили в Минобороны страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Оленевке (Крым) "прилетело" в военную часть захватчиков. Была уничтожена система ПВО С-400. Вместе с тем пострадали или были ликвидированы находившиеся в том месте в момент взрыва российские оккупанты.