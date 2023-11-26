Новые волны россиян не заканчиваются: в 3-й ОДШБ рассказали, что происходит у Бахмута

Попытки продавить украинскую линию обороны не прекращаются

Пока внимание украинцев приковано к тому, что происходит в Авдеевке и на левом берегу Днепра, на других участках фронта ситуация тоже продолжает оставаться напряженной. В частности противник не прекращает штурмовать позиции ВСУ у Бахмута.

Как сообщил экс-командир полка "Азов", а ныне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, вокруг города продолжают тяжелые бои.

По его словам, враг ежедневно усиливает атаки по всей линии фронта возле Бахмута, пытаясь продавить украинскую линию обороны.

"Часть атакующих групп удается разбивать еще на подходах и во время логистики. Но потом все равно проходят новые волны, новые атаки, которые приходится отражать в тяжелой обороне", — написал Жорин.

Как сообщалось ранее, на востоке Украины российские войска также пытаются продавить украинскую оборону и пойти на Купянск Харьковской области.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с генералом армии, экс-главой Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николаем Маломужем, который объяснил, что происходит на востоке Украины и чего там хотят добиться российские войска.