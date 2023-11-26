Дело не в количестве ПВО: Наев рассказал, без чего Украина не сможет защититься от обстрелов

Без западной поддержки Украине придется сложно

Так как россия продолжает наращивать собственное производство дронов и ракет, а также увеличивает закупки военной техники в Иране и КНДР, в Украине растут опасения о том, что количество обстрелов будет расти. При этом в ВСУ понимают, что количество ПВО сыграет не первую роль в обеспечении защиты мирных граждан.

Как рассказал генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в разговоре с ABC News, у россиян на складах есть сотни ракет и беспилотников, которые в холодную пору года будут запущены по Украине и для защиты от ударов критическое значение будет играть западная поддержка.

"Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что имеем", — сказал он.

Вместе с тем Наев отмечает, что главным фактором в успешном отражении российских атак будет играть не количество ПВО, а технологии, которые позволяют обнаруживать цели и поражать их с высокой точностью.

"Технологии имеют решающее значение. Цель, на которую по старым советским технологиям нужно было потратить 100 боеприпасов, с помощью западных технологий можно сбить гораздо меньшим количеством, и обычно это до десяти (боеприпасов, — ред.)", — отметил он.

Кроме того, генерал отметил, что если россия продолжит увеличивать производство оружия, то война может опять выйти за пределы востока и юга Украины. Однако, он добавил, что Украина ведет подготовку к этому сценарию и укрепляет оборону.

Как сообщалось ранее, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил, что за месяц оккупанты могут произвести или получить до 1000 ударных БПЛА по типу "Shahed", а за последние полгода им удалось получить более двух тысяч таких дронов. Кроме того, у них остались в запасе крылатые ракеты. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к тому, что зима будет очень тяжелой.