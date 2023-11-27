Убили и бросили у портрета путина: в Мариуполе партизаны "вычищают" оккупантов

Двух окупантов, в том числе офицера, пристрелили прямо на улице

В Мариуполе активно работает украинское партизанское движение. В городе за последние несколько дней погибли по меньшей мере шесть российских окупантов, найти виновных террористы так и не смогли.

Об этом сообщает женское партизанское движение на оккупированных территориях "Злая мавка". По их информации, двоих российских военных застрелили прямо на улице, один из них был офицером.

Но большую огласку получила ликвидация сразу четырех российских военных на одном из пляжей Мариуполя. У тел уничтоженных оккупантов российские спецслужбы нашли портрет российского диктатора владимира путина, на котором кровью убитого россиянина было написано "Идите".

Эти показательные расправы над оккупантами вызвали у российских спецслужб огромную ярость. В ФСБ заявили, что любой ценой "найдут и накажут" партизан – на что партизанское движение порекомендовало россиянам больше волноваться за то, что первыми их найдут именно партизаны.

Как ранее писал "Телеграф", представитель военно-партизанского движения "АТЕШ" в ночь на пятницу, 17 ноября, пробрался на территорию воинской части 80393 в оккупированной Феодосии. Он провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота россии.

А украинские спецслужбы недавно ликвидировали очередного предателя Украины. Ему не помогло даже то, что он бежал в русский Белгород – его достали и там.