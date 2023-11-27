"Хотите скинуть всю вину на военных?": Безуглая снова обрушилась на Залужного, ей ответили

В сети начался настоящий скандал вокруг высказываний одной из "слуг"

Народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая снова "проехалась" по главкому ВСУ Валерию Залужному. Она считает, что Украине следует менять армию.

На своей странице в Facebook в понедельник, 27 ноября, она написала пост, в котором высказалась о подготовке к войне в стране. Размышления депутата вызвали шквал критики в ее сторону.

"Где был план обороны Зеленского в 2022 году? Уважаемые, что план 2022, что 2023, что 2024 – это готовят ВОЕННЫЕ. Они указывают на риски и строят оборону и наступление. Так, как в 2021 году Милли просил обратить внимание, например, на минирование границ. Но Главком настолько спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами", — написала Безуглая.

Народная избранница вспомнила слова Залужного на заслушивании в Комитете по согласованию закупок, когда тот сказал, что дроны не нужны и тогда в оборонные закупки было заложено буквально несколько БПЛА, предоставленные в качестве предложения военным руководством.

"Независимой системы оценки эффективности проводимых операций ВСУ нет, мои попытки ее ввести наталкивались на внутреннее сопротивление. Ни один генерал не наказан. Речь не посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно (!) "боевой иммунитет", а о том, что снимают десятки (!) комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен. Генералитет, разделенный на внутренние фракции, – это каста. Каста, не пускающая свежих людей, это то, что еще больше развилось за два года полномасштабного, когда военное руководство получило огромное состояние и власть. Это тот слон, которого мы не видим, в том числе из страха, что наша зона комфорта столкнется с суровой реальностью, что Богов нет", — подчеркнула Безуглая.

По мнению нардепа, в Украине следует менять армию — превратить ВСУ в современную компанию, где "жизнь гражданина и эффективность проводимой операции — равнозначные неразрывные составляющие одного целого, ведущие к победе".

"Не говорить, дайте 300 танков и тогда, иначе, пусть идут по посадкам, адаптироваться ежесекундно. Больше оружия и оружие — ресурс для людей, чтобы использовать его максимально эффективно. Если дать 47 бригаде Брэдли, но "протыкать" на них динамическую защиту на складах КСЛ, а затем не проведя доразведку, заставить наступать Брэдлями по минным полям, то мы получим уничтоженные Брэдли и убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин", — сказала она.

По мнению Безуглой, если сформировать новую бригаду из новых мобилизованных людей, которые имели ограниченные возможности подготовки, а затем определить эту бригаду ключевой в наступлении на укрепляющиеся позиции, результаты будут плачевными.

При этом, в конце своего поста нардеп добавила мэм с Валерием Залужным.

Реакция соцсетей

В социальных сетях принялись критиковать пост Марьяны Безуглой. Пользователи сети отметили, что в разгар войны крайне неправильно таким образом высказываться о главнокомандующем ВСУ и об украинских военных. Некоторые же задали нардепу вопрос о том, как готовилась власть к 24 февраля 2022.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 ноября Марьяна Безуглая опубликовала в соцсети пост, в котором заявила, что Валерий Залужный якобы выполняет свою работу некачественно и должен уйти со своей должности, так как он не предоставил план действий на 2024 год. Вскоре депутату ответили в соцсетях на ее слова.