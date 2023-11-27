В ряды ВСУ необходимо мобилизовать более молодых мужчин: Financial Times назвала причину

Лучшая подготовка и натренированность бойцов помогут в войне с россией

Западные военные эксперты пришли к выводу, что Силы обороны Украины должны пополняться бойцами, возраст которых значительно меньше тех, кто уже воюет. Средний возраст мобилизованных воинов ВСУ, по подсчетам аналитиков Запада, составляет 30-40 лет.

Но в условиях современной ситуации на фронте нужны гораздо младшие военные. Об этом пишет Financial Times.

Военные аналитики отмечают, что это связано с тем, что "конфликт перешел в створ мелких пехотных боев в пешем порядке в траншейных системах", что требует лучшей физической формы от бойцов ВСУ. В то же время, средний возраст как военных, так и тех, кто из них проходит обучение на Западе, составляет 30-40 лет.

По мнению старшего научного сотрудника Королевского института объединенных сил Джека Вотлина, в ВСУ в этом году было мобилизовано "непропорционально много мужчин старшего возраста", но сейчас нужны более выносливые молодые люди.

Более того, директор польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка считает, что у Украины нет ресурсов для ведения войны на истощение.

"Учитывая, что Украина имеет меньше живой силы, чем россия, лучшая подготовка и лучшие войска позволят ей дольше вести борьбу. Украина не может принять российский способ войны, который сосредотачивается на истощении, поскольку Москва сможет превзойти Киев почти во всех аспектах, от военного производства к возможности понести большие потери", — пишет FT.

Иностранное издание FT публикует оценку экспертов, по данным которой в Силах обороны Украины в прошлом году находились миллионы мужчин и женщин, включая территориальную оборону, спецслужбы и пограничники, а потери составили примерно 70 тыс. погибшими и до 120 тыс. ранеными. В то же время в россии, по их данным, около 200 тыс. погибшими. По данным Генштаба ВСУ, в россии более 300 тысяч погибших. Но, стоит заметить, что оценкой главка ВСУ Залужного в Украине погибло 150 тысяч россиян, хотя россия таких потерь не подтверждала.

Западные аналитики приводят данные и о том, что около 20 тыс. военных избежали мобилизации. Издание уточняет, что в среднем один из четырех граждан Украины приходит в военкомат добровольно. А проходящие медкомиссию чаще всего имеют медицинские противопоказания и не могут воевать по состоянию здоровья. При этом, как пишет FT, в Украине проживает всего до 40 миллионов человек. Поэтому, чтобы привлечь новых людей в военную службу, Министерство обороны Украины обещает, что добровольцы не будут лежать в окопах. В частности, планируют привлекать больше IT-специалистов для управления дронами.

"Одна из целей состоит в том, чтобы привлечь больше IT-специалистов в подразделения, которые управляют дронами и другим высокотехнологичным оружием. Три человека с именно такой специализацией сказали Financial Times, что они рассмотрели бы это предложение, если бы им могли гарантировать, что они будут операторами беспилотников или будут использовать свой опыт в кибервойне или подобной роли", — говорится в статье.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчин в возрасте от 27 до 60 лет могут мобилизовать без опыта военной службы. Мужчин в возрасте от 18 до 26 лет могут мобилизовать, если у них есть опыт военной службы. Также они могут служить по контракту на добровольной основе.