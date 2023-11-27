Воздушная тревога объявлена в Украине: все подробности

Существует ракетная опасность

Днем 27 ноября во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупреждают об опасности.

По данным Воздушных Сил, на аэродроме "Моздок" был зафиксирован взлетом бомбардировщика МиГ-31К. Стоит отметить, что данный летательный аппарат является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Моздок", — говорится в сообщении.

13:20 Есть взлет Ил-78, который дозаправляет Миг-31К. Тревога может продолжаться более 3-х часов (если будет осуществлена дозаправка) — мониторинговые паблики.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее дал поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов". Дело в том, что постоянные тревоги из-за этой угрозы могут на часы парализовать страну. Однако в ВСУ пока что не поступали указания об изменениях в оповещении населения из-за опасности ударных беспилотников, ракетной атаки, тактической авиации или реактивных систем залпового огня.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве после объявления тревоги раздались взрывы.