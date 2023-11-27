Украина никогда не согласится: в Минюсте рассказали, без чего не будет мирного соглашения с россией

рф должна признать свою обязанность выплатить Украине репарации

Украина никогда не пойдет на подписание мирного соглашения с россией без согласования механизма выплаты репараций. На это тоже не согласятся и международные партнеры.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, пишет "Цензор.НЕТ". По ее словам, для взыскания репараций Украина вместе с партнерами создает международный компенсационный механизм.

Мудрая пояснила, что россия должна быть в первую очередь заинтересована в функционировании такого механизма. По ее мнению, если у россии не будет единой площадки для решения вопросов компенсаций, ее "будут разрывать в судах по всему миру".

"Инвестиционные арбитражи, судебные иски. То есть все то, что происходило по Крыму, но мы там видим в небольших количествах. В разных юрисдикциях, в разных судах. Все это будет происходить по миру. Везде, где есть активы российской федерации, – повсюду будут подаваться инвесторы, которые потеряли свои активы здесь. Поэтому россии гораздо выгоднее иметь одну площадку, где это будет решаться при их участии, если они будут иметь желание быть частью этого", — подчеркнула она.

По словам заместителя министра, чтобы стать частью этого компенсационного механизма, россия должна выполнить ряд требований. Мудрая подчеркнула, что одно из этих требований – это наполнение компенсационного фонда.

"Если россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций, – не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не россия, то кто?", – заявила она.

Напомним, по данным СМИ, США и Германия хотят заставить Украину сесть за стол переговоров с россией. Сделать это планируют не прямыми убеждениями, а сокращая военную помощь.