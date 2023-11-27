Мобилизация в Украине: сержант ССО подсказал властям, как поднять престиж службы в армии

Необходимые решения нужны были еще раньше

В Украине сейчас активно ищут решение наболевших вопросов мобилизации: ТЦК, ВЛК, ротация, срочники. Однако эти вопросы уже давно перезрели.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук. Он отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, когда люди без ротации воюют второй год.

"Это выматывает. Мы "стёсываемся". Мы гибнем. Нас ранят. Почему же в это время кто-то спокойно ходит по Киеву, ведет Instagram, попивает пивко, кутит, отдыхает в кругу семьи, а я и мне подобные — воюем? Без нормальных отпусков. Без возможности отдохнуть, обнять родных-близких, перезагрузиться", — говорит он.

Поэтому, по его мнению, в настоящее время задача нардепов, Минобороны, Минкульта и информполитики — делать всё, чтоб украинцы хотели идти в армию.

"Военные отлично понимают, что у нас — нехватка человеческих ресурсов. Для восполнения потерь, формирования новых бригад. Напомню, что русские начинали агрессию, имея 250 тысяч личного состава, а сейчас у них около 450 тысяч — только на территории Украины. А новые бригады противник формирует и формирует. Почему же наши нардепы ничего не делали столько времени в данном направлении? Где поднятие престижа ВСУ? Где работа с ветеранами? Где служба психологической поддержки воинов и их семей, в том числе семей погибших? Где строительство жилья для защитников Украины?", — сказал Макарук.

А новые бригады противник формирует и формирует. Почему же наши нардепы ничего не делали столько времени в данном направлении? Где поднятие престижа ВСУ? Где работа с ветеранами? Где служба психологической поддержки воинов и их семей, в том числе семей погибших? Где строительство жилья для защитников Украины?

Больше о проблемах с ротацией, политических играх вокруг ВСУ, а также проблемах наших военнослужащих и способах их решения вы можете прочитать в полной версии интервью Михаила Макарука "Телеграфу" под названием "Как власть "наезжает" на военных, как "стесываются" ВСУ и с кого спросят после войны, — интервью с сержантом ССО Макаруком, ч. II".

Ранее мы писали о том, что в Раде хотят отменить термин "ограничено годен".