Страдают и люди и техника: военнослужащий объяснил, как похолодание повлияло на фронт

Зимой воевать намного тяжелее

В Украине резко испортилась погода, а некоторые города завалило снегом. Существенное похолодание не могло не сказаться на украинских бойцах, которые сейчас находятся на фронте.

Как рассказал в комментарии "24 каналу" командир роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрий Федоренко, несмотря на это работа по противодействию вражеской РЭБ и разведке идет круглосуточно.

По его словам, украинским военным в этих условиях воевать тяжело, поскольку иногда они занимают российские позиции и не успевают обустроить их должным образом. Например, в некоторых из окопов уровень воды может достигать пояса, что делает нахождение в них не просто некомфортным, но и опасным для здоровья.

Влияет непогода не только на людей, но и на технику. Например, сильно снизилась динамичность боев, так как те места, куда раньше можно было добраться на автомобиле, сейчас требуют специальной техники.

То же касается дронов и другой электроники. Поскольку они в большинстве своем работают на батареях, которые склонны быстрее разряжаться в холодную погоду, то это влияет на их радиус действия.

Кроме того, они не могут летать по дождю и в метель, однако если в такие дни возникает затишье хотя бы на 5-10 минут, то бойцы тут же поднимают в небо свои "птички".

Как сообщалось ранее, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что россияне этой зимой будут делать ставку на применение ударных дронов против объектов инфраструктуры.