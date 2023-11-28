Переговоры идут больше года: в разведке рассказали, получила ли рф иранские баллистические ракеты

Если сделка состоится, то у Украины появятся новые проблемы

Дипломаты россии активно работают над заключением сделки с Ираном относительно поставок баллистических ракет, однако никаких успехов они не достигли.

Как рассказал в комментарии РБК Украина представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, начали работать на этом направлении россияне еще в прошлом году, однако с тех пор ни единой ракеты от Ирана они не получили.

"Государство-агрессор действительно очень упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые, однако, пока не имеют успеха", — сказал он и добавил, что речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfagar.

Также в ГУР добавили, что не имеют никакой информации о том, что москва и Тегеран имели какие-то соглашения или решения насчет их поставок.

Как известно, Fateh-110 является баллистической ракетой, которая является идейным продолжением советской зенитной ракеты С-75 "Десна" 1957 года выпуска. Она имеет боеголовку в 600 килограмм, которую способна доставить на расстояние в 300 километров.

Zolfaghar же является более новой и совершенной ракетой с дальностью поражения в 700 километров и боевой частью в почти 600 килограмм, при этом наводится она с помощью GPS. Тем самым она является по сути улучшенной версией российского "Искандер", но из-за наличия двух ступеней является более сложной целью для ПВО

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасно для Украины применение россией иранских ракет.