ISW: войска россии штурмуют Авдеевку на шести направлениях, в Херсонской области позиционная борьба

Украинские войска имеют продвижение на Запорожье и возле Степного Донецкой области

Вооруженные силы Украины обороняют Авдеевское направление и ведут ограниченные наступательные действия на Херсонщине, Запорожье и на Купянском направлении. В то же время российские террористы пытаются штурмовать Авдеевку и ее окрестности по разным направлениям, но не имеют значительных успехов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 ноября. По данным аналитиков, на Херсонском плацдарме идет позиционная борьба.

Как утверждают российские пропагандисты, российским войскам вроде бы удалось отбить ранее утраченные позиции у н/п Крынки, но никаких подтверждений этой информации нет. Украинские войска, судя по всему, использовали непогоду, чтобы произвести ротацию подразделений на плацдарме и подтянуть подкрепления. Информация о наступательных действиях ВСУ в районе н/п Пойма не нашла подтверждения.

Ситуация в Херсонской области

На линии Купянск-Сватово-Кременная русские войска продолжили наступательные действия, но не достигли подтвержденных успехов. По данным Генерального Штаба ВСУ, был отражен ряд российских атак Петропавловки, Синьковки, Новоселовского, Терного, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесничестве. Генерал Александр Сырский сообщил, что россияне массово используют "одноразовые" подразделения "Шторм-З" и "Шторм-В" для попыток взять украинские позиции.

Ситуация на Купянском направлении

На Бахмутском направлении ВСУ продолжили ограниченные наступательные действия. Российские террористы заявили о якобы успехах у Клищиевки, Андреевки и Хромового, но подтверждений аналитики не получили. Отмечается, что террористы стали более активно использовать ударные БПЛА.

Возле Горловки российские войска пытались без успеха контратаковать украинских солдат, но были отброшены. По данным ГШ ВСУ, российские штурмы были отражены у Южного и Майорского.

Ситуация вокруг Бахмута

Вокруг Авдеевки сложилась сложная ситуация. По данным украинских военных, российские террористы активно атакуют на шести направлениях, несмотря на огромные потери. За сутки было отбито более 30 штурмов; официальный спикер Таврической группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек в каждой.

Подтверждено, что тяжелые бои продолжаются у Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке Авдеевки и промзоны юго-восточнее Авдеевки. В то же время россияне заявляют о якобы захвате ими промзон, однако подтверждений этому нет; по заявлениям российских "военкоров", захват промзоны якобы совершила штурмовая бригада "Ветеран" из состава ЧВК "Редут" (подчинена минобороны россии). В свою очередь, ВСУ удачно контратаковали россиян под Степным и вернули часть утраченных ранее позиций.

Ситуация вокруг Авдеевки

На Донецко-Запорожском направлении российские террористы имеют небольшие продвижения. По заявлениям "военкоров", россиянам вроде бы удалось оттеснить украинские войска к западной окраине Старомайорского. Однако другой российский источник сказал, что из-за непогоды интенсивность боевых действий упала, поэтому линия фронта в этом направлении остается без изменений.

Ситуация на Донецко-Запорожском направлении

На Запорожье обе стороны ведут встречные наступательные действия. Украинские войска имеют продвижение к западу от Работино, где удалось захватить несколько российских позиций. В то же время террористы немного продвинулись в районе Вербового, вернув несколько своих утраченных позиций.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты публикуют в сети информацию о якобы продвижении оккупантов в промзоне Авдеевки.