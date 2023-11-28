Ночью россияне атаковали Украину "шахедами" и не только: в нескольких областях прогремели взрывы (обновлено)

Россияне продолжают терроризировать Украину

В ночь на вторник, 28 ноября, россияне атаковали Украину "шахедами" и как минимум одной ракетой. Работали Силы ПВО Украины.

Сразу же после полуночи, в 0:03, в Воздушных силах Украины предупредили об опасности использования баллистического оружия с востока. Позднее появилось сообщение об активности тактической авиации врага на восточном и юго-восточном направлениях.

В 1:47 взрывы прогремели в Херсоне, сообщили местные паблики. Вероятно, то была работа ПВО. Также над областью были беспилотники.

Сразу после 2-х часов ночи враг направил на Украину "шахеды" и ракету, которая двигалась в направлении Кривого Рога. Там тоже слышали взрыв, который, видимо, также был последствием работы ПВО.

"Шахеды" взяли курс на Староконстантинов Хмельницкой области, пролетев также над Винницкой областью. После 5-и часов утра первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницком районе прогремели взрывы. Они стали последствием работы сил ПВО.

По состоянию на 6:30 воздушная тревога объявлена в трех областях — Харьковской, Донецкой и Луганской. Наблюдается активность тактической авиации врага.

Карта т ревог 6:30 28 ноября

Обновлено: В результате сбития ударного воздушного объекта на территории Хмельницкого района обломки упали на крышу частного дома. К счастью, жертв и пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Об этом на своей странице в Facebook информирует первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин.

В то же время в ночь на 28 ноября оккупанты обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Под ударом находились жилые кварталы в центральной части города. В ходе обстрела мужчина 1952 года рождения получил ранения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали, сообщает руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат считает, что Украине этой зимой придется отбиваться скорее от огромного количества дронов, чем от крылатых и других ракет. Российские террористы делают ставку на беспилотники, которые дешевле ракетного вооружения.