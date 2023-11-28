Сержант "Комета" из танковой бригады: история девушки, которая защищает Украину

Военнослужащая считает 1-ую танковую бригаду сердцем Украины

На защиту Украины от российских оккупантов становятся нередко девушки и женщины. Одним из таких примеров является военнослужащая с позывным "Комета" — это яркая и жизнерадостная девушка с оружием в руках. Она точно знает, что находится на своём месте и уверенно чувствует себя рядом с побратимами.

"Комета" – главный сержант одного из батальонов 1 отдельной танковой Северской бригады. Об этом написали в официальном Telegram-канале Сухопутных войск Украины, процитировав слова девушки.

"Возможно, если бы меня спросили, как это быть женщиной в армии, то еще четыре года назад могла бы сказать, что отношение достаточно скептическое. Но сейчас все поменялось. Сейчас понимание, что женщина может занимать любую должность, если она ей соответствует. И сейчас многие обязанности возлагают на девушек и это нормально. Потому что мы, в первую очередь, бойцы. Наверное, не каждый сможет служить в армии. Но есть те, кому это нравится, кайфующие от того, что они классно выполняют свою работу", — рассказала военнослужащая.

Девушка с гордостью говорит о побратимах, в том числе из танковых батальонов. Нередко ее подразделение выезжает в горячие точки, чтобы помочь танкистам с ремонтом машин.

"Парни молодцы. Когда общаешься с ними – видишь пыл в их глазах. Они с таким восторгом рассказывают о том, как уничтожают врага. Смотришь на них и понимаешь – они приведут нас к победе. При этом знаю, что каждый из них, бывает, преодолевает внутренние переживания, борется с усталостью. Но несмотря ни на что они добросовестно выполняют свою работу. Мы все ими очень гордимся", — отметила она.

"Комета" подчеркнула, что гордость для нее быть частью именно 1 отдельной танковой Северской бригады.

"Это славная бригада. И здесь берегут своих людей, по своему опыту могу это утверждать. Здесь учат и дают возможности для усовершенствования. 1 танковая для меня – это сердце моей страны", — подытожила девушка.

Напомним, ранее сержант ВСУ и боевой медик Борис Хмилевский сказал "Телеграфу", что мобилизация в Украине должна начать касаться всех, в том числе и женщин.