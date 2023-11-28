"Сдерживать россию на 360 градусов": в НАТО хотят нового подхода к рф

Латвия последовательно оказывает Украине значительную помощь и поддержку

Во вторник, 28 ноября, в Брюсселе стартовала двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Ожидается, что на ней Североатлантический союз подтвердит свою долгосрочную поддержку Украины, а глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш уже сделал это.

По его словам, Украина борется за свое выживание и страны НАТО заинтересованы в том, чтобы россия не победила, сообщает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе. Кариньш назвал три вещи, на которых они должны сконцентрироваться сейчас:

инвестиции в собственную безопасность;

продолжение помощи Украине в борьбе с российской агрессией и поддерживать ее на пути в НАТО;

"360-градусный" подход к сдерживанию российских угроз. В частности речь идет об усилении ПВО, кибербезопасности и противодействии российской дезинформации.

"Украина — свободное и независимое государство, борющееся за свое выживание. Это в наших интересах — поддерживать ее и убедиться, что Россия не победит", — отметил министр.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что на этой встрече главы МИД НАТО могут согласовать рекомендации для Украины по вступлению в Альянс. Он подчеркнул, что Украина станет частью НАТО при условии выполнения всех реформ. Однако все союзники по-прежнему согласны с тем, что полноправное членство остается невозможным в разгар войны, даже несмотря на то, что продолжаются, попытки сблизить Украину и НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе последней масштабной атаки беспилотниками на Украину, 25 ноября, в Киеве как раз находились с визитом президент Латвии Едгарс Ринкевичс и премьер Литвы Ингрида Шимоните. Они провели в бомбоубежище шесть часов. Ринкевичс призвал делать все возможное, чтобы обеспечить Украину большим количеством средств ПВО, большим количеством боеприпасов и военной техники.