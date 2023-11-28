Достаточно только для одного: американский генерал резко высказался о помощи США Украине

Он считает, что США пока не полностью отданы победе Украины

Соединенные Штаты до сих пор не смогли полностью оказать содействие победе Украины в войне против россии. Оказанной Вашингтоном помощи достаточно только для того, чтобы удержать Украину в этой борьбе.

Об этом заявил американский генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, пишет ERR. По его словам, западные партнеры также должны помочь Украине восстановиться.

"Наша готовность взять на себя обязательства по настоящей победе Украины является ключевой, и пока мы этого не сделали. Я горжусь тем, что предоставили США, но этого было достаточно лишь для того, чтобы удержать Украину в борьбе", – сказал он.

По словам Ходжеса, в Министерстве обороны США есть чиновники, которые критически относятся к контрнаступлению Украины. Генерал подчеркнул, что они рассматривают его как частичный провал, приведший к тупику в войне.

"Мы бы никогда не отправили американских солдат для этой атаки, не достигнув полного преимущества в воздухе и не предоставив огромное количество инженерного оборудования для прорыва и так далее", — пояснил он.

Кроме того, Ходжес подчеркнул, что не видит, чтобы Украина садилась за стол переговоров с российскими лидерами после всего, что произошло. "Кто в мире думает, что вы можете достичь мирного урегулирования с президентом владимиром путиным у власти, и, во-первых, ожидаете, что они выполнят его? И, во-вторых, что жизнь станет лучше для кого-либо?" – спросил Ходжес.

Напомним, ранее Бен Ходжес пристыдил тех, кто издалека пытается объяснить украинскому командованию и военным, как правильно поступать во время контрнаступления. Генерал подчеркнул, что украинцы вынуждены бороться с российскими оккупантами без поддержки авиации, без которой, например, Германия, США, Великобритания никогда бы не посылали своих военных в боевые действия.