"Сигнал для путина": экс-посол США объяснил, чем грозит торможение присоединения Украины к НАТО

По мнению дипломата, НАТО способно сделать больше для победы Украины

Вступление Украины в НАТО должно быть как можно быстрее, иначе диктатор владимир путин все дальше будет затягивать большую войну. Такого мнения придерживается экс-посол США при НАТО, бывший представитель Штатов по Украине Курт Волкер. Он убежден, что Альянсу следует принять решение о членстве Украины чем раньше, тем лучше.

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на выступление Волкера на конференции в Европарламенте. Следует отметить, что дипломат подчеркнул, что это его личное убеждение, а не, к сожалению, официальная позиция Соединенных Штатов.

"Убежден, что политика НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал для путина – продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это стимул для путина продолжать войну "Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, — что Украина станет членом НАТО как можно быстрее", — заявил Курт Волкер.

По его мнению, подобное решение не оставит никаких возможностей для победы рф и проигрыша Украины. Волкер подчеркнул, что в случае получения нашим государством членства в НАТО продолжение войны для путина "будет бесцельным".

Также он добавил, что, несмотря на все видимые сложности, подобное решение проблемы действительно реально для воплощения в жизнь. При этом, конечно же, Североатлантический Альянс должен оценивать все возможные риски, включая эскалацию конфликта, прямое столкновение НАТО с россией или даже вероятность применения ядерного вооружения. В то же время Волкер развеял страхи многих стран по поводу необходимости применения 5 статьи Вашингтонского договора, если Украина станет частью НАТО.

"Статья 5 не содержит специфических обязательств командировать войска, она говорит о коллективном ответе. Такой коллективный ответ мы имеем даже сейчас, потому что тренировки, оборудование, данные разведки — это все НАТО уже предоставляет Украине", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что ранее бывший глава Альянса Андерс фон Расмуссен высказал предложение о принятии Украины в НАТО "частями" без учета территорий под российской оккупацией.

В Офисе президента быстро отреагировали, подчеркнув, что подобные разговоры лишь подогревают кремль продолжать войну.