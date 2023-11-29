россия пытается сыграть на политических распрях в Украине: имеет три стратегии, - The Economist

Существует отдельная дезинформационная кампания для украинских солдат

Все более напряженным становится политическое противостояние в Украине, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном, хотя тот не демонстрирует политических амбиций. Этим, также как и возможным отказом от выборов во время войны и разочарованием успехами ВСУ на фронте готова воспользоваться россия.

Ссылаясь на источники украинской разведки, The Economist пишет, что рф уже пытается воспользоваться амбициями и напряженностью в Украине. Так, представитель ГУР Андрей Черняк привел доказательства, свидетельствующие о новых российских стратегиях для различных электоратов: одна из них направлена на укрепление поддержки в россии, вторая – на подрыв доверия к Западу, а третья – на усиление недовольства в Украине.

Он добавил, что существует отдельная дезинформационная кампания для украинских солдат. Она включает фальшивые видео, которые якобы показывают, как командиры разных уровней поощряют своих подчиненных сдаваться в плен. россия не смогла добиться желаемого на поле боя, но здесь она достигает успеха, сказано в статье.

Высокопоставленный правительственный источник "The Economist" предполагает, что российская пропаганда активизировалась, потому что имеет "материал для игры". Он признал существование коррупции и то, что менеджмент часто неэффективен. По его словам, Украина также недостаточно подготовила свою экономику к войне. Однако, отмечает собеседник издания, если президент будет вынужден уйти в отставку, от этого выиграет только россия.

"Некоторые из наших политиков не слишком озабочены российской угрозой, и это меня злит. Они думают, что могут побороться за власть, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь никаких последствий", – заявил он.

По его словам, службы безопасности с начала войны эффективно ликвидировали большинство рычагов российского влияния. На данный момент самыми эффективными рычагами теперь являются "сами украинцы".

На линии фронта россия имеет относительно хороший период. Россияне удовлетворяют значительную часть своих потребностей в живой силе за счет рекрутирования среди бедных и из тюрем. Украина, наоборот, пытается мобилизовать широкие слои населения. Армейское начальство набирает людей на уровне, который едва покрывает естественные потери на фронте. При этом в начале войны большинство мобилизованных знали, за что они воюют, а сейчас мало кто из новобранцев имеет такую же готовность.

"Политическая напряженность вряд ли поможет этому процессу", – пишет "The Economist".

Также сомнения в Украине и за рубежом относительно направления войны доходят и до передовой. Хотя пока это не оказало существенного влияния на поведение или моральный дух бойцов.

"Людям под обстрелом безразлично, поссорился Залужный с Зеленским или нет", – сказал один из командиров.

На фронте нет настроений вернуться в Киев, чтобы "исправить политику". Речь идет лишь о том, чтобы остаться живым. У украинских защитников нет сомнений, что враг все еще представляет опасность. И это заставляет их бороться, "независимо от того, что происходит в Киеве или Вашингтоне".

Напомним, на фоне публикаций Главкома ВСУ Валерия Залужного в западной прессе, где он констатировал, что ситуация на фронте может зайти в тупик, и последующих заявлений Владимира Зеленского, что патовой ситуации на фронте нет, пошли слухи о конфликте между ними. Их активно подогревает российская пропаганда

Как сообщал "Телеграф", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал тем, кто предлагает Украине пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО, сначала поступить так со своими территориями. Он добавил, что рекомендации пойти на уступки всегда легче давать другим.