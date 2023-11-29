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За границей напряглись. Что мировые СМИ пишут о якобы неприязни между Зеленским и Залужным

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 29 ноября 2023, 16:07

Последним о напряженности в отношениях написал Economist

Масштаб слухов о плохих отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным пустились во все тяжкие до такой степени, что их стали замечать даже из-за границы. Последним об "ужасных отношениях" между главным политиком и главным военным страны написал статью влиятельный журнал The Economist. Журналисты пишут, мол, конфликт вышел в публичную плоскость. А наши соседи намерены воспользоваться политической грызней и уже подготовили три стратегии для разных аудиторий.

Новая резонансная статья Economist

Так, политическое поле битвы в Киеве становится все более напряженным, пишет The Economist. Вот главные тезисы из статьи:

  • Отношения между Зеленским и Залужным называют ужасающими. Издание утверждает, мол, недавнее интервью Залужного, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, сделало этот конфликт открытым: Зеленский публично упрекнул генерала. А потом в интервью он предупредил Залужного, чтобы он занимался военными делами, не политикой.
  • Открытый конфликт был "предсказуемым" результатом "не пошедшего по плану" застопоренного контрнаступления, считает анонимный высокопоставленный чиновник. Залужный, вероятно, был неразумным, когда противоречил оптимистическим публичным позициям президента, но мало кто в правительстве мог поспорить с его трезвыми выводами. Сейчас ведется обвинение в том, кто виноват в неудачах: вмешивающиеся генералы или политики.
  • Другим фактором является расследование того, кто сдал юг в первые дни полномасштабного вторжения. Залужного называют лишь свидетелем расследования, но это может измениться чем-то более серьезным. Его участие в СМИ можно рассматривать как страховку, предполагает источник в Генштабе.
  • На фоне падения рейтинга Зеленский видит конкурента. Залужный не говорил о наличии политических амбиций. Это не означает, что он не представляет угрозы. Президент запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и обеспокоенностью по направлению развития страны. Цифры на ноябрь показывают, что доверие к президенту упало до +32%. Лучшие рейтинги президента имеет Залужный (+70%).
  • Россия воспользуется политическими дрязгами, говорят источники в украинской разведке говорят. Новые стратегии РФ для разных групп населения: одна для укрепления поддержки в России; другая должна подорвать доверие к Западу; и третье для усиления недовольства в Украине.
  • Для ВСУ проводится отдельная кампания по дезинформации с фейковыми видео, которые якобы показывают, как командиры разных уровней поощряют своих подчиненных сдаваться.
  • СБУ фактически ликвидировала большинство рычагов российского влияния. Самыми эффективными рычагами теперь стали украинцы.

NYT

4 ноября вышла статья в The New York Times о расколе в украинском руководстве. Газета описала случай, когда Офис президента подверг критике Залужного за его колонку и интервью журналу The Economist. Мол, он публично объявил, что война зашла в тупик, допустив, что такие комментарии будут способствовать российскому вторжению.

"Это был поразительный публичный упрек, который сигнализировал о расколе между военным и гражданским руководством, наметившемся в это и без того сложное для Украины время", – пишет NYT.

Как западные медиа пишут о конфликте между ОП и Залужным
"Упрек Зеленского высшему генералу сигнализирует о расколе в украинском руководстве"

Издание напоминает, что во время телемарафона заместитель председателя ОП Игорь Жовква заявил, что утверждение Залужного о тупике облегчает работу агрессору. Комментарии вызвали панику среди западных союзников Украины. А Зеленский не согласился с характеристикой боевых действий, которую дал генерал, и охарактеризовал ее так "Это не патовая ситуация, еще раз подчеркиваю".

Издание считает, что признаки раскола появились, когда Зеленский уволил командующего Силами специальных операций генерала Виктора Хоренко. Генерал достиг ряда успехов в нанесении ударов в тылу врага, включая поражение кораблей и инфраструктуры Черноморского флота России в Крыму, а также целей на территории России. Но полевые командиры и военные аналитики отметили недовольство в рядах из-за того, что воспринималось как политически управляемые стратегические решения, в том числе запуск десантной высадки через реку Днепр, еще не обеспечившую плацдарм на удерживаемом россией восточном берегу. Другой точкой напряженности стало увольнение командиров батальонов, руководивших подразделениями в контрнаступлении на юге Украины летом. NYT пишет, что американские офицеры, работавшие с Хоренко, были удивлены.

The Washington Post

Издание The Washington Post 8 ноября написало, как после нескольких месяцев серьезных потерь в контрнаступлении, "напряжение среди высшего руководства Украины неудобно вылилось в открытый мир ", что побудило президента Владимира Зеленского призвать прекратить политическую борьбу. Просьба Зеленского прекратить любую внутреннюю борьбу прозвучала после того, как он участвовал в публичном споре с командующим ВСУ генералом Валерием Залужным о том, зашла ли война в "патовую ситуацию" в стиле Первой мировой войны. Тогда Зеленский отверг эти замечания на пресс-конференции.

Как западные медиа пишут о конфликте между ОП и Залужным
"Безвыходь испытывает Зеленского и генерала Залужного"

Издание объясняет, что Залужный пользуется огромной общенациональной популярностью, и многие рассматривают его как потенциальную угрозу для Зеленского, если он когда-нибудь уйдет в политику. Но пока генерал не дал никаких указаний на этот шаг.

"После 20 месяцев полной войны в ранее непреклонном национальном единстве Украины начинают появляться общественные трещины. Вопросы тупиковой ситуации особенно чувствительны, потому что украинские чиновники опасаются, что воображаемая тупиковая ситуация может означать, что они будут вынуждены переговоры с россией, что заставит их уступить территорию. Подавляющее большинство украинцев выступают против территориальных уступок", — пишет издание.

Противостояния между лидерами оказываются в полной мере, поскольку Украина готовится к возможности еще одной жестокой зимы практически без надежды на какой-либо значительный прогресс на южном фронте.

Time

В своей громкой редакционной статье издание пишет не о самом конфликте, но приводит несколько очень интересных эпизодов:

  • Первый – это загадочное увольнение "одного из генералов" без указания имени. Мол, холод усложнит наступление военных, но Зеленский отказался с этим согласиться. Поэтому запланированы кадровые перестановки:

"Перед началом зимы его помощники предупреждали меня, что ожидают серьезных изменений в военной стратегии и серьезных обысков в команде президента… по крайней мере, одного министра нужно будет уволить вместе со старшим генералом, ответственным за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте".

  • Второй эпизод – приказы о наступлении с ОП и отказ их выполнять. Издание пишет, что, мол, некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, "даже если они поступают из ОП". Они хотят держать линию. Но почему-то журналист написал о требовании взять Горловку, что звучит немного подозрительно: "В начале октября политическое руководство в Киеве требовало проведения операции по "отвоеванию" города Горловка. Ответ вернулся в виде вопроса: "Чем?". Впоследствии в ОП это возразили и сказали, не дающих таких приказов военным относительно наступления.

Bild

В марте 2023 года немецкий Bild со ссылкой на источники написал, что ситуация в Бахмуте стала причиной разногласий между Зеленским и Залужным. По данным издания, у президента и генерала возникли "принципиально разные взгляды" на Бахмут. Главнокомандующий якобы призвал подумать об отступлении "по тактическим соображениям".

Как западные медиа пишут о конфликте между ОП и Залужным
"Зеленский спорит с самым главным генералом"

После выхода статьи Офис президента распространил заявление Залужного, что тот поддерживает дальнейшую оборону Бахмута. Bild пишет, что в украинском правительстве решение остаться в Бахмуте сочли правильным. Ведь держась за город, российская армия нанесла серьезный ущерб как в личном, так и в материальном плане. К примеру, уничтожили немало танков и бронетехники.

Относительно причин внезапной критики руководства ВСУ и лично Валерия Залужного и о том, каких последствий для всех участников конфликта это может привести, "Телеграф" советует прочитать статью под названием " Наезд" Безуглой—Арахамии на ВСУ: к чему приведет атака нардепов на Залужного " .

Теги:
#Владимир Зеленский #ВСУ #Офис Президента #Валерий Залужный