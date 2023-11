За границей напряглись. Что мировые СМИ пишут о якобы неприязни между Зеленским и Залужным

Последним о напряженности в отношениях написал Economist

Масштаб слухов о плохих отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным пустились во все тяжкие до такой степени, что их стали замечать даже из-за границы. Последним об "ужасных отношениях" между главным политиком и главным военным страны написал статью влиятельный журнал The Economist. Журналисты пишут, мол, конфликт вышел в публичную плоскость. А наши соседи намерены воспользоваться политической грызней и уже подготовили три стратегии для разных аудиторий.

Новая резонансная статья Economist

Так, политическое поле битвы в Киеве становится все более напряженным, пишет The Economist. Вот главные тезисы из статьи:

Отношения между Зеленским и Залужным называют ужасающими. Издание утверждает, мол, недавнее интервью Залужного, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, сделало этот конфликт открытым: Зеленский публично упрекнул генерала. А потом в интервью он предупредил Залужного, чтобы он занимался военными делами, не политикой.

Открытый конфликт был "предсказуемым" результатом "не пошедшего по плану" застопоренного контрнаступления, считает анонимный высокопоставленный чиновник. Залужный, вероятно, был неразумным, когда противоречил оптимистическим публичным позициям президента, но мало кто в правительстве мог поспорить с его трезвыми выводами. Сейчас ведется обвинение в том, кто виноват в неудачах: вмешивающиеся генералы или политики.

Другим фактором является расследование того, кто сдал юг в первые дни полномасштабного вторжения. Залужного называют лишь свидетелем расследования, но это может измениться чем-то более серьезным. Его участие в СМИ можно рассматривать как страховку, предполагает источник в Генштабе.

На фоне падения рейтинга Зеленский видит конкурента. Залужный не говорил о наличии политических амбиций. Это не означает, что он не представляет угрозы. Президент запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и обеспокоенностью по направлению развития страны. Цифры на ноябрь показывают, что доверие к президенту упало до +32%. Лучшие рейтинги президента имеет Залужный (+70%).

Россия воспользуется политическими дрязгами, говорят источники в украинской разведке говорят. Новые стратегии РФ для разных групп населения: одна для укрепления поддержки в России; другая должна подорвать доверие к Западу; и третье для усиления недовольства в Украине.

Для ВСУ проводится отдельная кампания по дезинформации с фейковыми видео, которые якобы показывают, как командиры разных уровней поощряют своих подчиненных сдаваться.

СБУ фактически ликвидировала большинство рычагов российского влияния. Самыми эффективными рычагами теперь стали украинцы.

NYT

4 ноября вышла статья в The New York Times о расколе в украинском руководстве. Газета описала случай, когда Офис президента подверг критике Залужного за его колонку и интервью журналу The Economist. Мол, он публично объявил, что война зашла в тупик, допустив, что такие комментарии будут способствовать российскому вторжению.

"Это был поразительный публичный упрек, который сигнализировал о расколе между военным и гражданским руководством, наметившемся в это и без того сложное для Украины время", – пишет NYT.

"Упрек Зеленского высшему генералу сигнализирует о расколе в украинском руководстве"

Издание напоминает, что во время телемарафона заместитель председателя ОП Игорь Жовква заявил, что утверждение Залужного о тупике облегчает работу агрессору. Комментарии вызвали панику среди западных союзников Украины. А Зеленский не согласился с характеристикой боевых действий, которую дал генерал, и охарактеризовал ее так "Это не патовая ситуация, еще раз подчеркиваю".

Издание считает, что признаки раскола появились, когда Зеленский уволил командующего Силами специальных операций генерала Виктора Хоренко. Генерал достиг ряда успехов в нанесении ударов в тылу врага, включая поражение кораблей и инфраструктуры Черноморского флота России в Крыму, а также целей на территории России. Но полевые командиры и военные аналитики отметили недовольство в рядах из-за того, что воспринималось как политически управляемые стратегические решения, в том числе запуск десантной высадки через реку Днепр, еще не обеспечившую плацдарм на удерживаемом россией восточном берегу. Другой точкой напряженности стало увольнение командиров батальонов, руководивших подразделениями в контрнаступлении на юге Украины летом. NYT пишет, что американские офицеры, работавшие с Хоренко, были удивлены.

The Washington Post

Издание The Washington Post 8 ноября написало, как после нескольких месяцев серьезных потерь в контрнаступлении, "напряжение среди высшего руководства Украины неудобно вылилось в открытый мир ", что побудило президента Владимира Зеленского призвать прекратить политическую борьбу. Просьба Зеленского прекратить любую внутреннюю борьбу прозвучала после того, как он участвовал в публичном споре с командующим ВСУ генералом Валерием Залужным о том, зашла ли война в "патовую ситуацию" в стиле Первой мировой войны. Тогда Зеленский отверг эти замечания на пресс-конференции.

"Безвыходь испытывает Зеленского и генерала Залужного"

Издание объясняет, что Залужный пользуется огромной общенациональной популярностью, и многие рассматривают его как потенциальную угрозу для Зеленского, если он когда-нибудь уйдет в политику. Но пока генерал не дал никаких указаний на этот шаг.

"После 20 месяцев полной войны в ранее непреклонном национальном единстве Украины начинают появляться общественные трещины. Вопросы тупиковой ситуации особенно чувствительны, потому что украинские чиновники опасаются, что воображаемая тупиковая ситуация может означать, что они будут вынуждены переговоры с россией, что заставит их уступить территорию. Подавляющее большинство украинцев выступают против территориальных уступок", — пишет издание.

Противостояния между лидерами оказываются в полной мере, поскольку Украина готовится к возможности еще одной жестокой зимы практически без надежды на какой-либо значительный прогресс на южном фронте.

Time

В своей громкой редакционной статье издание пишет не о самом конфликте, но приводит несколько очень интересных эпизодов:

Первый – это загадочное увольнение "одного из генералов" без указания имени. Мол, холод усложнит наступление военных, но Зеленский отказался с этим согласиться. Поэтому запланированы кадровые перестановки:

"Перед началом зимы его помощники предупреждали меня, что ожидают серьезных изменений в военной стратегии и серьезных обысков в команде президента… по крайней мере, одного министра нужно будет уволить вместе со старшим генералом, ответственным за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте".

Второй эпизод – приказы о наступлении с ОП и отказ их выполнять. Издание пишет, что, мол, некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, "даже если они поступают из ОП". Они хотят держать линию. Но почему-то журналист написал о требовании взять Горловку, что звучит немного подозрительно: "В начале октября политическое руководство в Киеве требовало проведения операции по "отвоеванию" города Горловка. Ответ вернулся в виде вопроса: "Чем?". Впоследствии в ОП это возразили и сказали, не дающих таких приказов военным относительно наступления.

Bild

В марте 2023 года немецкий Bild со ссылкой на источники написал, что ситуация в Бахмуте стала причиной разногласий между Зеленским и Залужным. По данным издания, у президента и генерала возникли "принципиально разные взгляды" на Бахмут. Главнокомандующий якобы призвал подумать об отступлении "по тактическим соображениям".

"Зеленский спорит с самым главным генералом"

После выхода статьи Офис президента распространил заявление Залужного, что тот поддерживает дальнейшую оборону Бахмута. Bild пишет, что в украинском правительстве решение остаться в Бахмуте сочли правильным. Ведь держась за город, российская армия нанесла серьезный ущерб как в личном, так и в материальном плане. К примеру, уничтожили немало танков и бронетехники.

