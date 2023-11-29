Кто кому герой: ссора мэров двух городов под Киевом переросла в публичный скандал

Главы городов обменялись колкостями в сети

В Украине ссора двух мэров переросла в настоящий скандал. Одного из них и вовсе обвинили в надругательстве над государственными наградами.

Так, по данным с сайта президента Украины, мэр Бучи Анатолий Федорук создал петицию, в которой предложил дать звание Героя Украины своему коллеге мэру Ирпеня Александру Маркушину. Тут стоит отметить, что перед написанием петиции Федорук опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором заявил, что Маркушин в одном из интервью говорил, что "лично освобождал Бучу".

"Риторика со стороны соседней общины напоминает тактику рашистов — полная дезинформация, постоянные провокации и манипулирование мнением граждан. Прямо как у русских пропагандистов Скабеевой и Киселева. Это противно. Особенно возмущает, что это происходит в военное время, когда есть настоящие Герои, о которых следует говорить и уважать", — писал он.

Так вот, по мнению Маркушина, данная петиция была троллингом и создана с целью пиара в соцсетях и сведения личных счетов. В связи с этим глава Ирпеня считает, что такой поступок его коллеги является "надругательствам над высшей государственной наградой и надругательством над нашими защитниками и семьями погибших". Также он припомнил, что Федорчук находится в своем кресле уже 25 лет.

"Звание Героя Украины – это святое звание для нашей страны. Его получают самые отважные и самоотверженные, кто безоговорочно готов отдать свою жизнь в боях за Украину уже не один год. И у понимающего человека — не поднялась бы рука использовать это звание ради хайпа и привлечение внимания общества под постом в фейсбуке", — пишет Маркушин и добавляет, что хотел бы, чтобы в Уголовном кодексе Украины появилась статья, по которой бы Федорука могли бы притянуть к ответственности за это.

При этом мэр Ирпеня обвинил своего коллегу из Бучи в том, что тот не заботился о защите своих горожан, вовремя не организовав оборону города, а также не проведя эвакуацию гражданского населения из-под огня, "потому что с середины марта не выходил на связь. А после деоккупации вернулся, получил орден "За мужество" и продолжает играть на публику".

Также он обратил внимание, что сам он в это время оставался в Ирпине, возил хлеб и помогал жителям города своего коллеги, например, с эвакуацией.

"Идеально ли мы все делали? Конечно, нет. Всем было страшно за свою жизнь, и неизвестно, что будет завтра. И у нас тоже были беглецы. Но я для себя принял решение оставаться до конца и благодарен всем, кто остался со мной и делал все от себя зависящее, чтобы удержать город. И когда я вижу грязь, которую некоторые позволяют себе лить в мой адрес, я не вижу среди них НИКАКОГО человека, который был бы рядом в этом аду и сделал хотя бы 1% из того, что удалось нам. Я безгранично и на всю жизнь благодарен всем медикам, волонтерам, бойцам ТРО, военным Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки МО Украины за ваш мужественный вклад в увольнение Ирпеня и Киевщины. Вы настоящие Герои!", — пишет он.

Стоит отметить, что публичная перепалка двух градоначальников вызвала немалый резонанс в сети. Судя сообщениям, абсолютное большинство комментаторов не оценили троллинг от Федорука.

Напомним, ранее мы писали о том, что Безуглая снова "наехала" на Залужного и ждет его ответа.