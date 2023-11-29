"Не понял за что уволили предшественницу?" Боевые медики раскритиковали нового командующего медсилами ВСУ

Медики заверяют, что у нового командующего имеется ложное представление об уровне обеспечения

Прошло чуть больше недели с тех пор, как Анатолия Казмирчука назначили новым командующим медицинскими силами ВСУ, а у боевых медиков уже появились к нему вопросы.

Как сообщила боевой медик Мария Назарова, которая пишет в соцсети X под никнеймом "жаба польова", это случилось во время первой встречи с новым командующим.

По ее словам, Казмирчуку доложили, что все подразделения ВСУ обеспечены тактической медициной более чем на 100% и он этому отчету верит. Назарова не рассказала, как дела обстоят дела на самом деле, но своим постом дала понять, что это не так.

Кроме того, она отметила, что по убеждению командующего переливанием крови должны заниматься исключительно врачи, поскольку у него персонально был опыт, когда после этого возникали осложнения.

Другие пользователи сети, среди которых военнослужащие и боевые медики, тоже молчать не стали.

В свою очередь медик "Госпитальеров" Рина Резник ("гадюка степова") сообщила, что такие заявления от командования являются "плевком в лицо".

Как сообщалось ранее, до ноября 2023 года командование медицинскими силами возглавляла Татьяна Остащенко. При этом во время полномасштабного вторжения, медицинские силы подвергались критике со стороны активистов не в последнюю очередь из-за использования некачественных китайских турникетов.