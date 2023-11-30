Ночной террор Украины "шахедами" продолжается: где слышали взрывы на этот раз

Информации о разрушениях и пострадавших нет

В ночь на 30 ноября Украина подверглась массированному удару "шахедов". Тревога была объявлена до раннего утра, взрывы слышали в ряде регионов.

"Телеграф" собрал всю информацию о новом терроре в отношении украинского народа. О вылете первых групп "шахедов" мониторинги и Воздушные силы Украины сообщали еще вечером 29 ноября.

Традиционно враг запускал дроны с южного направления, но постепенно они взяли курс на центральные, северные и западные регионы. По данным мониторингов, беспилотники летели в сторону военного аэродрома в Сатроконстантинове Хмельницкой области.

Уже после 4:30 о взрывах сообщали в Винницкой области. Предварительно, там работала ПВО по беспилотникам. После 5:20 взрывы слышали в Хмельницкой области.

Отбой воздушной тревоги в Винницкой и Хмельницкой областях объявили в районе 5:40. Тогда же воздушны силы сообщили, что угрозы удара "шахедов" уже нет.

Более детальная информация о ночных событиях позже была опубликована Воздушными силами Украины. Там сообщили, что силы ПВО сбили 14 дронов из 20.

Также известно, что три беспилотника сбили в небе над Днепропетровской областью.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне пытаются модернизировать иранские "шахеды".