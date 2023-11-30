Враг сильно активизировался еще на одном участке фронта, "горячо" и под Авдеевкой (карта)

Россияне не оставляют попыток полностью захватить Донбасс

Идет 645-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 29 ноября, произошло 101 боевое столкновение. Враг активизировался на Лиманском направлении.

"На Лиманском направлении наши воины отразили 24 атаки противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области", — сообщили в Генштабе ВСУ. Для сравнения, за 28 ноября на Лиманском направлении было отбито 4 вражеских атаки.

Лиманское направление на карте deepstate

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там Силы обороны отразили 7 атак.

Купянское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили 4 атаки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Враг без успеха наступал около Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского. Там Силы обороны отразили 22 атаки.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 11 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Пречистовки Донецкой области. На Запорожском направлении оккупанты 5 раз безуспешно пытались вернуть утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Также, украинские воины отбили 9 атак врага северо-западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 29 ноября украинские силы продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись. Россияне не хотят идти в атаки из-за того, что подрываются на своих же минах.