В глазах большинства – герои, а на деле…

Потребность украинского батальона "Азов" в оружии на поле боя значительна. Однако определенные предубеждения, возникшие из-за российской пропаганды, влияют на обеспечение бойцов.

Батальон вынужден самостоятельно снабжать себя военной техникой, ведь недополучает ее в достаточном количестве от западных партнеров. Об этом заявил офицер 12 бригады спецназначения "Азов" НГУ, Герой Украины Лев Пашко в интервью "Украинской правде".

"У нас в "Азове" всегда проблемы с количеством бронетехники, определенных типов вооружения. Мы покупаем технику за свои деньги. Например, сейчас проходит сбор, в рамках которого люди и волонтеры собирают средства на броневики М-113", — сказал Пашко.

Он добавляет, что в глазах большинства "Азов" – герои, но на Западе осталось пятно российской пропаганды, и поэтому сейчас очень сложно.

"Очень досадно, потому что "Азов" всегда демонстрирует высокий уровень своей квалификации", — сказал офицер.

Офицер 12 бригады спецназначения "Азов" НГУ, Герой Украины Лев Пашко

По словам Пашко, случается, что в "Азове" у командира роты вместо 18-ти БТР есть всего два-три и это "не лучшие образцы". Иногда это могут быть даже не БРТ, а техника другого типа – машина с защитой от мин и засад (MRAP).

Ранее "Телеграф" писал, что поддержка Украины мобилизовала американскую оборонную промышленность так, что такого уровня производства не было в США десятилетиями. Сейчас оборонная промышленность производит оборудование и предоставляет возможности, позволяющие США выполнять свои обязательства перед союзниками – в том числе Украину.