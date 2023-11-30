Большие потери рф: сколько российских генералов ликвидировано в ходе войны

В боях также были ликвидированы три подполковника и два полковника

За время полномасштабной войны в Украине россия несет большие потери, в числе которых и ряд высокопоставленных генералов. В настоящий момент их уже по меньшей мере семь.

Последним стал недавно ликвидированный генерал-майор Владимир Завадский. Он служил заместителем командира 14-го российского армейского корпуса. Погиб подорвавшись на мине. Об этом пишет Newsweek.

Перед Завадским последняя смерть высокопоставленного российского офицера произошла в июле. Речь идет о генерал-лейтенанте Олеге Цокове, который был ликвидирован недалеко от временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

"Ранее издание "Медиазона" информировало, что по состоянию на 2 июня на фронте в Украине было ликвидировано, по меньшей мере, четыре российских генерала, 58 полковников и 176 подполковников. Среди них – генерал-майор Канамат Боташев, генерал-майор Владимир Фролов, генерал-майор Роман Кутузов и генерал-майор Андрей Суховецкий", — говорится в материале.

Отмечается также, что за первый месяц украинского контрнаступления — с 4 июня по 7 июля, в боях погибли три подполковника, два полковника и один генерал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил, сколько российских оккупантов за время полномасштабной войны были ликвидированы или ранены.