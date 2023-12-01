Счет идет на тысячи: в МВД назвали количество погибших гражданских с начала 2023 года

Террористы совершили более 59 тысяч обстрелов украинских населенных пунктов

За 11 месяцев 2023 года российские теракты в Украине унесли жизни более двух тысяч украинских граждан. Еще не менее 11 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в ходе встречи с послами G7 30 ноября. По его словам, обстрелам подверглись населенные пункты в 24 регионах Украины.

"За 11 месяцев этого года россияне 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24 регионах Украины. В результате 11 тысяч граждан пострадали, 2 тысячи погибли", – подытожил он.

Наибольшее количество обстрелов со стороны российских террористов было отмечено в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях – регионах, которые либо находятся у границы с россией, либо представляют собой поле битвы с террористами.

Также украинские правоохранители задокументировали 101 тысячу российских военных преступлений, среди которых массированные и неизбирательные артиллерийские, ракетные и дроновые удары по мирному населению и объектам инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне ночью ударили шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов были ранены и погибшие.