ISW: россияне жалуются на собственное министерство обороны из-за нехватки дронов

Бюрократы в погонах доводят российских пропагандистов до бешенства, но поделать с ними те ничего не могут

Российские террористы активно жалуются на собственное министерство обороны, блокирующее поставки беспилотников в войска. Более того, российские забюрократизированные военные чины не дают российским подразделениям самостоятельно покупать и использовать БПЛА.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 ноября. Аналитики отмечают, что российские "военкоры" особенно ноют из-за запретов для подразделений, находящихся на левом берегу Херсона.

В частности, один из пропагандистов заявил, что на российских складах хранится большое количество беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, но бюрократы отказываются передавать их в войска. При этом военкор признал, что из-за этого у россиян на левом берегу сложилась проблемная ситуация.

Также российские "военкоры" заявляют, что российские интенданты не заинтересованы в обработке заявок на БПЛА, а военные должны пройти семь кругов бюрократического ада, чтобы им заменили уничтоженный украинскими защитниками дрон. Например, россиянин должен доказать интенданту, что дрон не был потерян случайно, не упал от собственной системы РЭБ и вообще, что его уничтожили именно украинские силы.

При этом оказалось, что армейские чиновники всеми способами блокируют попытки российских военных подавать заявки на дроны непосредственно в министерство обороны россии. Впрочем, отмечают аналитики, это только одна из ряда проблем, которые есть у россиян на Левобережье, но это не значит, что такие проблемы будут оказывать существенное влияние на ситуацию на поле боя.

Напомним, "Телеграф" писал, что, по словам генерального директора и соучредителя компании Kvertus Ярослава Филимонова, россияне обходят Украину в масштабах производства, ведь производство тех же FPV-дронов отличается в несколько раз.