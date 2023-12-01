Ночью враг ударил по Украине дронами и ракетами: где прозвучали взрывы

россия бьет по нашей стране практически каждую ночь

В ночь на пятницу, 1 декабря, россия атаковала Украину "шахедами". Работали силы Противовоздушной обороны.

После полуночи, в 0:53 в Воздушных силах предупредили об атаке дронами на юг и юго-восток Украины. Позднее сообщали об активности российской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке Украины.

После трех часов ночи в ВС сообщили о пролете ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого. В 3:39 корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в Кропивницком. Их причина пока неизвестна, возможно работало ПВО.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" в 3:36 написали о пролёте крылатой ракеты Х-59 через Криворожский район в сторону Кировоградской области. За ней шла вторая: "пролёт 2-ой крылатой ракеты (тип вероятно тот же) через Бериславский район Херсонской области в сторону Кировоградской области", — сказано в сообщении.

Уже в 3:38 автор канала написал "До свидания, по ракетам отбой", перед этим предупредив жителей Кропивницкого, что будет громко. Судя по этим сообщениям, успешно сработала ПВО.

Корреспондент "Телеграфа" сообщил, что ночью также прогремел взрыв в Запорожье. По предварительным данным, над городом сбили вражеский "шахед".

Как сообщал "Телеграф", в Минобороны Украины рассказали о планах на 2024 год. Государство намерено и дальше развивать оборонно-промышленный комплекс и производить собственное оружие. Среди основных приоритетов также усиление противовоздушного щита Украины.