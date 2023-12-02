Война — день 647: россияне увеличивают давление на востоке несмотря на кратно большие потери в сравнении с ВСУ

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Украина продолжает отражать российское вторжение. Ситуация на фронте остается сложной. Основные усилия враг сейчас концентрирует на востоке, при чем интенсивность наступательных действий оккупантов значительно возросла. При этом, как свидетельствуют данные аналитиков, также существенно возросли и потери россиян.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В течение прошедших суток состоялось 67 боевых столкновений: наиболее активными российские войска остаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где за минувшие сутки Силы обороны отразили 18 и 16 атак соответственно, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Помимо этого в Генштабе сообщили, что в течение суток подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника.

Информацию за 29 ноября смотрите по ссылке: Война — день 644: несмотря на непогоду оккупанты штурмуют Авдеевку и обстреливают Украину

С данными за 30 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 645: оккупанты усиливают давление на Бахмут, а ВСУ продвигаются на юге

О том, что происходило 1 декабря, читайте в материале: Война — день 646: Украина встретила первый день зимы под атакой дронов