Дезертиры из армии рф рассказали правду о том, как россия воюет в Украине: потери страшные

Выживает минимальный процент русских солдат, поскольку командиры относятся к ним как к мясу.

Несмотря на утверждения российских политиков и генералов о том, что "СВО идет по плану", российские войска несут в Украине страшные потери. В "мясных штурмах", активно практикующихся российскими командирами, выживает минимум солдат, а многие новобранцы погибают в первые недели на фронте – поэтому российские военные часто дезертируют из собственной армии.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post. Журналистам удалось пообщаться с несколькими беглецами из путинской армии.

Один из таких беглецов, российский солдат по имени Игорь, сказал, что его мобилизовали в сентябре 2022 года, когда российский диктатор владимир путин объявил "частичную мобилизацию". Игорь, по его словам, не поддерживал вторжение в Украину, но не смог объяснить, почему не сбежал из россии в сентябре, когда это еще было возможно.

"Мне прислали повестку в армию, и ты просто идешь, не раздумывая", – сказал он.

Россиянин добавил, что большое количество его сослуживцев погибли очень быстро – они даже не умели использовать свое оружие и порученную им боевую технику. Однако это только цветочки – самые страшные потери его подразделение понесло во время штурмов, поскольку российские командиры никогда не дают приказа отступать, пока потери не станут слишком высокими.

"Выживает минимум", – коротко резюмировал дезертир.

Еще один беглец из армии путина, Алексей, в отличие от первого – контрактник. Он подписал контракт с армией россии еще в 2017 году, планируя заработать на службе большие деньги, поэтому даже не думал, что ему когда-нибудь придется воевать.

"Когда началась война, тебя никто не спрашивал, чего ты хочешь – все произошло очень быстро. Не было ни времени, ни возможности подумать и осознать, что происходит. Нас буквально собрали и посадили в самолет за день", – сказал бывший солдат.

В русской армии Алексей был артиллеристом и состоял в группировке россиян, которая оккупировала часть Харьковской области. Вернувшись домой в отпуск, Алексей сказал, что на войну больше не пойдет.

Но разорвать контракт он не смог – ему отказали, поскольку из-за объявления так называемой "СВО" все контракты стали бессрочными. Более того, Алексея хотели приговорить к тюремному заключению за отказ возвращаться на войну, поэтому россиянин просто сбежал.

Ранее "Телеграф" писал, что русские военные, не очень желающие идти на войну в Украине, все чаще самовольно покидают свои части и подразделения. Российские журналисты-расследователи выявили по меньшей мере 4121 судебное дело по самовольному уходу из воинской части.