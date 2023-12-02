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ISW: русские войска имеют продвижение на двух важных участках фронта (карта)

Автор
Антон Корж Антон Корж
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От Марьинки уже давно остались сами руины Новость обновлена 02 декабря 2023, 07:39
От Марьинки уже давно остались сами руины. Фото Открытые источники

Россияне уже поспешили заявить о "полном контроле Марьинки"

Российские террористические войска в течение 1 декабря имели успехи в продвижении на Авдеевском направлении. Также россияне после более чем одного года непрерывных штурмов украинских укреплений смогли зайти в западную часть Марьинки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 декабря. Возле Авдеевки, согласно геолоцированным кадрам, российские террористы продвинулись к востоку и юго-востоку от Степного.

Российские пропагандисты заявили, что войска оккупантов якобы контролируют половину населенного пункта, однако ISW не нашел подтверждений этим заявлениям. Также россияне заявляют, что якобы продвинулись у Новокалинового, Северного и на линии Водяное-Опытное – тоже без подтверждений. Аналогичная ситуация сложилась вокруг промзоны и Авдеевского коксохимического завода, где, по заявлениям пропагандистов, россияне якобы имеют продвижение и ведут бои.

По данным украинского Генерального штаба ВСУ, российские войска провели безрезультатные атаки к югу от Новокалинового и в районе Степного, Авдеевки, Тоненького (7 км к западу от Авдеевки), Северного и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки). Украинский военный обозреватель группы "ИС" Константин Машовец заявил, что ВСУ удачно контратаковали и заняли ряд неуказанных позиций россиян.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Под Марьинкой ситуация очень сложная – подтверждено, что российские террористы продвинулись дальше к западной Марьинке на позиции, где раньше находились украинские войска. Несколько российских пропагандистов уже поспешили заявить о "полном контроле над Марьинкой", но другие "военкоры" назвали эти утверждения "преждевременными".

Согласно информации из геолоцированных кадров, российские террористы, несмотря на свои заявления о контроле 90-95% территории Марьинки, на самом деле контролируют около 75% города. Однако аналитики не исключают, что территория, захваченная россиянами, может быть больше.

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Ситуация возле Марьинки

Напомним, ранее Александр Коваленко сообщил, что российское командование начало процесс опрокидывания подразделений из состава 2-й и 41-й общевойсковых армий из Луганской области под Авдеевку. По его прогнозу, в ближайшее время мы увидим под Авдеевкой то, что наблюдали под Бахмутом.

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#Авдеевка #Марьинка #ISW