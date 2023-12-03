Украину ночью атаковали дронами и ракетами: где прогремели взрывы

Взрывы раздались в нескольких областях

В ночь на 3 декабря российские оккупанты запустили по Украине беспилотные летательные аппараты. Об угрозе атаки дронами предупредили сразу несколько областей.

Так, в 00:48 в Telegram-канале Воздушных сил Украины появилось сообщение об угрозе применения ударных БпЛА в Винницкой области. Вскоре к ней добавились Хмельницкая и Черновицкая области.

Примерно в 01:30 сигнал воздушной тревоги позвучал в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"Шахед" на юге Днепропетровщины, двигается в направлении Кривого Рога!" – предупредили в это время Воздушные Силы.

Уже в 01:38 было сообщено, что помимо дронов оккупанты запустили по Украине ракеты.

"Сумская, Полтавская, Харьковская области – ракетная опасность! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!", — сказали в Воздушных Силах.

В 01:41 тревога охватила Черниговскую область. Тем временем в сети стали появляться сообщения о возможном пуске авиационных ракет Х-59. Спустя шесть минут было объявлено, что "Шахеды" движутся в Хмельницкой области в северном направлении.

Спустя несколько минут в некоторых каналах написали, что в Хмельницкой области прогремел взрыв. Громкие звуки объяснили работой ПВО.

В 01:56 угроза применения ракет была для Черниговской области. В Воздушных силах сказали, что ракета летит в направлении области через Сумщину. Примерно в 2 часа ночи в сети сообщили о взрывах в Сумской области.

В 02:12 начались отбои воздушной тревоги по стране. В мониторинговых пабликах стала появляться информация об успешной работе ПВО в Староконстантинове.

Уже в 02:28 было объявлено, что угрозы применения дронов нет. Небо над Украиной было снова чистым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 декабря российские захватчики атаковали Украину 11 ударными БпЛА типа "Shahed". Большую часть из них удалось сбить.