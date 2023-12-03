Сколько стоил новогодний стол в 2013-ом году: украинцев потрясло ностальгическое видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Помните такие цены?", — спрашивает женщина
В Украине из-за российской агрессии продолжают дорожать продукты. На фоне этого в сети завирусилось ностальгическое видео с довоенными ценами.
На нем украинка рассказывает, что нашла у себя дома чек из супермаркета с покупками на новогодний стол десятилетней давности (за 30 декабря 2013 года). Общая его сумма составила 750 гривен.
Автор также перечислила каждую позицию в чеке:
- Так, например, бутылка напитка Coca-Cola объемом 2 литра стоила всего 12 гривен;
- Кетчуп в 2013 году обходился украинцам приблизительно в 5 гривен;
- Консервированные фрукты (ананас в банке) — 6;
- Масло сливочное 72,5% — 12 грн.;
- Бутылка вина — 34 гривны;
- Два литра сока 17 гривен;
- 150 граммов твердого сыра — 15;
- Игристое вино — 24;
- 1 кг крабовых палочек — 25 гривен;
- 500 мл. маринованных шампиньонов — 19 грн;
- 1 кг. куриного филе — 31 гривна;
- Бутылка водки — 26 гривен.
И так далее.
"Помните такие цены?", — спрашивает женщина у своих зрителей.
Стоит отметить, что видео набрало уже тысячи просмотров и комментариев. Многие украинцы с ностальгией вспоминают о тех ценах, однако отмечают, что и зарплаты тогда были другие.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по мнению аналитиков, цены на картофель в Украине в дальнейшем будут только расти. На это есть сразу несколько причин.