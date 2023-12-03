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Сколько стоил новогодний стол в 2013-ом году: украинцев потрясло ностальгическое видео

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Сколько стоил новогодний стол в 2013-ом году: украинцев потрясло ностальгическое видео Новость обновлена 03 декабря 2023, 11:47

"Помните такие цены?", — спрашивает женщина

В Украине из-за российской агрессии продолжают дорожать продукты. На фоне этого в сети завирусилось ностальгическое видео с довоенными ценами.

На нем украинка рассказывает, что нашла у себя дома чек из супермаркета с покупками на новогодний стол десятилетней давности (за 30 декабря 2013 года). Общая его сумма составила 750 гривен.

Автор также перечислила каждую позицию в чеке:

  • Так, например, бутылка напитка Coca-Cola объемом 2 литра стоила всего 12 гривен;
  • Кетчуп в 2013 году обходился украинцам приблизительно в 5 гривен;
  • Консервированные фрукты (ананас в банке) — 6;
  • Масло сливочное 72,5% — 12 грн.;
  • Бутылка вина — 34 гривны;
  • Два литра сока 17 гривен;
  • 150 граммов твердого сыра — 15;
  • Игристое вино — 24;
  • 1 кг крабовых палочек — 25 гривен;
  • 500 мл. маринованных шампиньонов — 19 грн;
  • 1 кг. куриного филе — 31 гривна;
  • Бутылка водки — 26 гривен.

И так далее.

"Помните такие цены?", — спрашивает женщина у своих зрителей.

Стоит отметить, что видео набрало уже тысячи просмотров и комментариев. Многие украинцы с ностальгией вспоминают о тех ценах, однако отмечают, что и зарплаты тогда были другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по мнению аналитиков, цены на картофель в Украине в дальнейшем будут только расти. На это есть сразу несколько причин.

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#Украина #Цены #Война