Сколько стоил новогодний стол в 2013-ом году: украинцев потрясло ностальгическое видео

"Помните такие цены?", — спрашивает женщина

В Украине из-за российской агрессии продолжают дорожать продукты. На фоне этого в сети завирусилось ностальгическое видео с довоенными ценами.

На нем украинка рассказывает, что нашла у себя дома чек из супермаркета с покупками на новогодний стол десятилетней давности (за 30 декабря 2013 года). Общая его сумма составила 750 гривен.

Автор также перечислила каждую позицию в чеке:

Так, например, бутылка напитка Coca-Cola объемом 2 литра стоила всего 12 гривен;

Кетчуп в 2013 году обходился украинцам приблизительно в 5 гривен;

Консервированные фрукты (ананас в банке) — 6;

Масло сливочное 72,5% — 12 грн.;

Бутылка вина — 34 гривны;

Два литра сока 17 гривен;

150 граммов твердого сыра — 15;

Игристое вино — 24;

1 кг крабовых палочек — 25 гривен;

500 мл. маринованных шампиньонов — 19 грн;

1 кг. куриного филе — 31 гривна;

Бутылка водки — 26 гривен.

И так далее.

"Помните такие цены?", — спрашивает женщина у своих зрителей.

Стоит отметить, что видео набрало уже тысячи просмотров и комментариев. Многие украинцы с ностальгией вспоминают о тех ценах, однако отмечают, что и зарплаты тогда были другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по мнению аналитиков, цены на картофель в Украине в дальнейшем будут только расти. На это есть сразу несколько причин.